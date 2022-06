Martelkamer-verdachte Robin van O. overleden aan kanker

Robin O., een van de verdachten in de zaak over de martelcontainers in Wouwse Plantage, is dinsdag overleden. Zijn advocaat bevestigt dit na berichtgeving door het Parool. De zaak tegen Robin van O. werd in december al uitgesteld omdat hij te ziek was om bij zijn rechtszaken te zijn.

De 41-jarige Van O. overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van huidkanker. Door zijn overlijden wordt de strafzaak tegen hem direct stopgezet, vertelt zijn advocaat.

Van O. werd gezien als de compagnon van Piet Costa, een alias van Roger P.. Hij stond in mei terecht voor de zogenoemde martelcontainers in een loods in Wouwse Plantage. Deze containers waren ingericht met een oude tandartsstoel waarop slachtoffers konden worden vastgebonden. In diezelfde container werd ook een zak met onder meer een snoeischaar, scalpels, tangen, tape en een takkenzaag gevonden.

Voorbereiden van moord

De politie had de heren al langer in het vizier. In december 2019 was de politie de verdachten aan het afluisteren in een heel andere zaak. Ze waren een moord aan het voorbereiden. De recherche kreeg de indruk dat Robin van O. hier ook bij betrokken was.

De zaak kwam in een stroomversnelling toen de politie het versleutelde communicatienetwerk EncroChat wist af te luisteren. Daarin sprak Robin van O. met een aantal andere mannen over het gijzelen van mensen.

Tandartsstoel

Toen er in die chats foto's werden verstuurd van zeecontainers en van een tandartsstoel met riemen besloot de politie in actie te komen. Ze gingen opzoek naar de containers en met succes. Via verschillende bankafschriften kwamen ze bij de loods in Wouwse Plantage. De politie ging er stiekem kijken en verstopten een camera in de loods.

Op 22 juni 2020 werden er uiteindelijk doorzoekingen gedaan op dertien locaties. De politie hield toen de verdachten uit Den Haag, Rotterdam, Spijkenisse, Utrecht, Nieuwegein en Lexmond aan.

Bekijk hier de beelden van de inval: