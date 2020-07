Martelkamers en drugslabs: 'keten' van onderwereldlocaties in West-Brabantse grensstreek

Agenten kijken naar het afgebrande megalab aan de Mariabaan (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Criminelen nestelen zich dieper en dieper in de grensstreek van West-Brabant. Vooral de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom worden de laatste tijd zwaar getroffen. Deze keten van 'onderwereldvestigingen' is alarmerend.

Een arrestatieteam in de vroege ochtend, een harde knal en een inval. Op de afgelegen Julianaweg bij Wouwse Plantage schrokken ze vorige week wakker. Toen ook een helikopter opdook boven hun hoofd wisten de buurtbewoners dat het foute boel was. Alweer. Want amper een week eerder trokken dikke rookwolken over de mais- en grasvelden. Een straat verderop aan de Mariabaan, ging een megadrugslab de lucht in. Mogelijk het grootste drugslab dat ooit werd gevonden in ons land.

Vijanden martelen

Wat er in de martelloods in de Julianaweg speelde, is nog een raadsel. De politie zwijgt vooralsnog.

Je vijand martelen is al zo oud als de maffia. Al in de jaren negentig hoorden we dat het ook in Brabant gebeurt. Rivalen die in een volgestroomde badkuip met hun hoofd onder water werden geduwd, mannen die achter trekhaken werden gebonden en over het asfalt gesleurd en criminelen die met een heggeschaar dreigen vingers af te knippen.

Maar deze locatie aan de Julianaweg lijkt toch weer een stap verder: het lijkt een speciaal hiervoor gehuurde, grootschalige martelkamer. Professioneel, gezien de handboeien en gereedschappen.

Een blik op de kaart doet je schrikken. Naast het drugslab en de martelkamers vond de politie de afgelopen tijd veel meer in het gebied.

vergroot

Een drugslab in de Weststraat voor mdma, waar ze xtc mee maken. Onder dekking van het uitgestrekte bosgebied rond het Roosendaalse kerkdorp Wouwse Plantage.

Die mdma ging met de auto, een stukje verderop naar een lab onder Bergen op Zoom , waar ze xtc kristalliseerden voor de Australische markt.

In de Dorpsstraat in St. Willebrord was een een cocainelab met Colombianen.

In de polder bij een koeienstal in het Bergse kerkdorp Lepelstraat: een cocainelab met Colombianen.

Het megadrugslab aan de Mariabaan. Waarschijnlijk de grootste illegale drugsfabriek die ooit is gevonden.

In Zundert maakte ze in een boerenschuur crystal meth.

En dan de mobiele martelkamers, aan de Julianaweg.

En er is meer opgerold in de streek dat in hetzelfde patroon past. Net over de grens met Zeeland stuitte de politie vorig jaar zomer op een megacokelab (Oud-Vossemeer) en dan was er nog een xtc-lab (Poortvliet) dat ontplofte. De Belgen ontdekten een Brabants-Mexicaans crystal meth lab in Wuustwezel.

Arrestatie van Colombiaanse cokeverdachte (foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

Ingenesteld

Internationale criminaliteit lijkt vooral in West-Brabant dieper door te dringen. Het zit stevig ingenesteld in grensstreek. Gewoon onder onze neus. Dat die gebieden populair zijn bij criminelen wisten we al langer. Weinig buren, geen camera’s, donker, goed af te schermen. Maar het lijkt erger te worden, internationaler, groter en professioneler. Dat besef dringt ook door bij politiediensten en overheden. Dankzij het oprollen van een foute telefoonprovider als Encrochat, zijn volgens de politie ernstige misdrijven voorkomen. Maar de vraag is of dit nog wel te beheersen is.

Drugslab Weststraat (foto: Politie) vergroot