Steeds meer crystalmethlabs met Brabant in het centrum [FOTO'S]

Pan waarin chemicaliën werden gekookt (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaproducties) . Werkruimte drugslab (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaproducties). De labruimte waar de fabriek zat (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaproducties). Volgende Vorige 1/3 Pan waarin chemicaliën werden gekookt (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaproducties) .

Het drugslab in Zundert is het eerste serieuze crystalmethlab van het jaar in Brabant. In onze provincie lijken ze nog zeldzaam, maar om ons heen duiken dit soort labs steeds vaker op. De groei lijkt niet te remmen. Tijd voor een inkijk.

Een gesmolten betonnen vloer door inwerking van chemisch afval. Vieze filters aan het plafond die erop wijzen dat het lab al een tijdje draaide. Loshangende stroomdraden. En dat allemaal in een vochtige en tochtige schuur aan de Achtmaalseweg in Zundert. Het gevaar straalt ervanaf. Zeker nu door de stortbuien van dinsdagavond de chemische plassen gegroeid zijn.

Gesmolten beton (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaproducties)

Vette winsten

Voor de exploitanten maakte dat waarschijnlijk weinig uit. Wat telt is de omzet. Die loopt waarschijnlijk in de miljoenen euro's. Geen enkele andere drug levert zo veel op als crystal meth. De straatwaarde is pakweg een kleine honderd euro per gram. Tel uit je winst.

De overstap voor laboranten die meestal amfetamine of xtc maken is dan snel gemaakt. Want wie wil nog werken voor een paar euro per xtc-pil of grammetje speed als je zo'n winstgevend product kan maken?

Geheim

Maandagavond verraadde de vreemde chemische geur de fabriek. Zoals zo vaak. Verstopt achter dichte begroeiing is op het eerste gezicht niks geks te zien. Binnen zie je als eerste drie vrieskisten. Niks illegaals. Maar hierin werden dus de eindproducten bevroren en gekristalliseerd tot crystal meth.

De recherche wil nog weinig delen. Eventjes binnen kijken is prima. Maar geen woord over het hart van de drugsfabriek: de ketels, kolven en koelers. Dat blijft nog even geheim. De politie wil een voorsprong houden. Ze gaat ervan uit dat er een grote professionele misdaadorganatie achter zit. Er lopen meer verdachten vrij rond dan de drie bewoners die in de cel zitten.

Filters aan het plafond van het lab (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaproducties)

Groei

Onlangs meldde de politie dat crystal meth in opmars is. Landelijk vond de politie vorig jaar negen van zulke labs, tegen zeven een jaar eerder. “Tot enkele jaren terug werden methlabs niet of nauwelijks aangetroffen in ons land”, zegt Max Daniel, de nationaal drugs-coördinator.

De teller voor 2020 staat op zeker zeven crystalmethlabs door heel Nederland. Nu al.

'Narco barco'

In Brabant zagen we die labs voor het eerst in Lage Zwaluwe (oktober 2018) en in de haven van Moerdijk (mei 2019) Door de Mexicanen aan boord is dat lab bekend geworden als de ‘narco barco’: de narcoticaboot.

In Brabant lijkt het nog niet zo’n storm te lopen en zijn het eerder de cocaïnelabs die meer en meer opduiken. Maar als je een stukje de grens oversteekt zie je wel een patroon om ons heen. De Belgen hadden nooit crystal meth: tot vorig jaar. Toen waren er ineens drie. Hasselt had de primeur met een lab in aanbouw (maart 2019). Een werkend '(Brabants') lab dook op in Wuustwezel (juni 2019), niet zo ver van Zundert. In Bilzen zat ook zo'n lab (oktober 2019).

Je hoeft niet veel fantasie te hebben om te zien dat Brabant in het epicentrum ligt van deze drugslabs. Dat kan geen toeval zijn.

Tonnen met chemicaliën uit het Zundertse lab(foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaproducties)