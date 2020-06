Cocaïnelab in loods op boerenerf in Lepelstraat werd gerund door drie Colombianen

Ontmanteling van het drugslab (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision).

Het drugslab dat begin maart werd ontdekt in de polder bij Lepelstraat werd gerund door drie Colombianen. De mannen weekten binnen in de boerenloods cocaïne uit karton. Het is het zoveelste voorbeeld van Zuid-Amerikanen die speciaal naar ons land reizen om drugs te maken.

Het lab zat in een boerderijloods aan de Noorder Kreekweg. Dat is in een afgelegen polder tussen Lepelstraat en het Schelde-Rijnkanaal. Op 4 maart dit jaar viel de politie binnen nadat ze waren getipt. Drie verdachten werden op heterdaad betrapt toen ze met emmers, kuipen en chemicaliën drugs aan het maken waren. Agenten sloegen drie Colombianen in de boeien. L.A. (25) Wilmar M. (46) en Aguileo P. (50).



Donderdag was de eerste openbare zitting in de zaak. Twee van de drie Colombianen verschenen in de zaal, bijgestaan door tolken. ‘Buenos diaz’, was het enige wat een van de verdachten zei bij binnenkomst in de zittingzaal. Ze wilden verder niets zeggen.

Boer niet aanwezig

Ook boer Coert J. (42), de eigenaar van het pand, is begin maart gearresteerd maar zit niet meer in de cel. De boer wilde donderdag niet naar de rechtbank komen. “Hij wil zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met deze mensen. Er is een unheimisch gevoel dat er een organisatie achter zit”, zei zijn advocaat. De boer wil straks bij zijn eigen rechtszaak wél komen. “Hij wil zijn onschuld aantonen”, benadrukte de advocaat.

'Niets gemerkt'

Coert J. wordt officieel beschuldigd van drugsproductie en drugsbezit. Het OM noemt hem medeplichtige, omdat hij zijn terrein en ruimtes beschikbaar stelde. Het lab zat zo’n honderd meter van zijn huis. In een politieverhoor zou hij hebben gezegd: “Ik heb niet gemerkt dat dit speelde op mijn erf”. Volgens zijn advocaat is een afgeluisterd gesprek opgevangen tussen de mannen over ‘dat de boer er niets van mag merken’.

Intussen is duidelijk dat de boer niet zelf zijn loods verhuurde. De officier van justitie zei dat die gehuurd werd door een verdachte in België die de politie ook graag wil spreken. De naam van de Belg stond op het huurcontract.

Hoeveel coke?

De officier van justitie wilde donderdag weinig kwijt over het onderzoek. Ze vertelde dat er nog een uitgebreid technisch rapport komt. Mogelijk wordt dan ook meer bekend over wat de politie precies in het lab heeft gevonden want dat is onduidelijk. Nu is alleen bekend dat binnen een speciekuip stond met een capaciteit van vijfhonderd liter. Daarin dreven allerlei chemische stoffen, zoals coke.

Sinds januari dit jaar zijn ze in beeld. Ze reisden vanuit Spanje naar België en toen naar Nederland, waar ze opdoken in Lepelstraat. Ze zouden een contactpersoon in Rotterdam hebben gehad.

Volgens de advocaten van de verdachten wil Spanje twee van de drie Colombianen zelf ook berechten.

Karton in coke gedrenkt

In het lab werd cocaïne uit karton gehaald. Die zogenoemde karton-extractie vond de politie ook in het drugslab dat in november in de Dorpsstraat in St. Willebrord werd opgerold. Ook dat was ‘Colombiaans’.

Vorig jaar zomer ontdekte de politie een enorm cokelab op de Brabants-Zeeuwse grens niet ver van Lepelstraat. Daar konden de verdachten vluchten maar getuigen hoorden ook hier verdachte figuren Spaans met elkaar praten.

Begin dit jaar doken er bij Prinsenbeek en Zevenbergen afvalvaten uit een cokelab op. Waar die vandaan kwamen is nooit duidelijk geworden.

