Drugslijn Brabant-Australië: xtc-makers gaan enkele jaren de cel in

Deel van het 'Australië-lab' (foto: Politie) Deel van het lab (foto: Politie) Volgende Vorige vergroot 1/2 Deel van het 'Australië-lab' (foto: Politie)

Twee mannen die in Bergen op Zoom xtc maakten voor de Australische markt, gaan de cel in. De rechtbank legde het duo vier en drie jaar gevangenisstraf op. Ze zijn de eerste verdachten uit groot onderzoek naar een Brabants-Australische drugslijn.

De laboranten runden twee afgelegen productielocaties in het bosrijke gebied rond Bergen op Zoom. In de Weststraat werd grondstof verwerkt tot de werkzame stof mdma. Daarna werden in een huis aan de Fianestraat verderop, de chemische stoffen afgewerkt tot xtc-kristallen.

Het spul ging volgens de politie naar Australië. Er zat een groot netwerk achter.

Laborant

Verdachte Erik de J. (58) uit Rucphen had met beide labs te maken, volgens de rechtbank. De recherche vond onder meer een handschoen met zijn dna en hij was op (verborgen) camerabeelden te zien.

Bovendien zat er een peilbaken onder een busje waarin hij reed. Dat baken liet zien dat er heen en weer werd gereden tussen beide adressen.

De rechtbank beschouwt hem als laborant en gaf hem vier jaar cel, mede omdat hij twee keer eerder is veroordeeld voor drugsmisdrijven. Tegen De J. was vijf jaar cel geëist.

Huiseigenaar

Jamie F. (35) uit Bergen op Zoom was de eigenaar van het pand aan de Fianestraat. Volgens het OM had hij dat huis in februari 2019 enkel en alleen gekocht voor illegale activiteiten.

Ook hij werd door de politie herkend. Op camerabeelden was hij te zien met grote kaplaarzen. De Bergenaar had ook meegeholpen met drugs maken, oordeelde de rechter. Zo vonden agenten een overall van hem met mdma.

Hij kreeg drie jaar. Tegen hem was 3,5 jaar geëist. De Bergenaar zuchtte na het uitspreken van de straf en leek te schrikken.

Gevangenis in

Beide verdachten waren al een tijdje uit de cel, onder voorwaarde dat ze bij de uitspraak aanwezig moesten zijn. Allebei waren ze voorbereid op celstraf. Ze hadden ieder een tasje kleding en andere spullen bij zich. Ze konden meteen met de parketpolitie mee in de bus naar de gevangenis.

Het huis waar het lab zat aan de Fianestraat (foto:Willem-Jan Joachems) vergroot

De politie vermoedt op basis van het drugsafval dat er in de Fianestraat 1,6 miljoen pillen kunnen zijn gemaakt.

Volgens de rechtbank zijn de verdachten van 1 juli 2019 tot hun arrestatie begin november 2019 actief bezig geweest met drugs maken.

Gasflessen in het lab (foto:Politie) vergroot

De zaak maakt onderdeel uit van een groter onderzoek dat zich uitstrekt naar verdachten uit diverse plaatsen in Nederland, zoals Schiedam, Amsterdam en Veendam. Zij en de hoofdverdachten uit onder meer Raamsdonksveer, komen later voor de rechter.

Dat geldt ook voor de twee dumpers die de politie op het spoor kwam. Ze gooiden afval uit de labs in de Roosendaalse Vliet. De soort jerrycans (147 stuks) die daar werden gevonden, vond de politie ook in de Fianestraat.

Burgemeester Bergen op Zoom sloot het pand aan de Fianestraat (Foto: Willem-Jan Joachems) vergroot