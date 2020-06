Politie kreeg met Brabants 'Australië-lab' wijdvertakt netwerk in beeld

Het drugshuis aan de Fianestraat (foto: Willem-Jan Joachems). Sluitingsbevel van de gemeente op de brievenbus (foto: Willem-Jan Joachems). Het pand vanaf de Fianestraat (foto: Willem-Jan Joachems). Bewakingscamera's aan de voor- en zijgevel (foto: Willem-Jan Joachems). De voordeur met de waarschuwingen van de gemeente (foto: Willem-Jan Joachems). Zwaar slot op het hek (foto: Willem-Jan Joachems). Het lab (foto: politie). Het lab (foto: politie). Foto: politie Volgende Vorige 1/9 Het drugshuis aan de Fianestraat (foto: Willem-Jan Joachems).

De politie heeft met het oprollen van het Australië-lab in Bergen op Zoom een ongewoon brede inkijk in de onderwereld gekregen. De recherche stuitte tijdens het onderzoek op drugsfabriekjes, milieuvervuilende dumpingen, tussenpersonen, opslagplaatsen en zelfs klanten aan de andere kant van de aardbol. In de meeste drugszaken wordt zelden zo veel zichtbaar.

Dat werd dinsdag duidelijk voor de rechtbank in Breda waar het proces is begonnen rond een groep van zeker tien verdachten.

De politie rolde op 5 november 2019 twee drugslabs op. Het xtc-kristallisatielab zat in een huis aan de Fianestraat, onder Bergen op Zoom. Enkele kilometers verderop, bij Wouwse Plantage, zat nóg een lab voor het bereiden van de grondstoffen.

Australië

Het verhaal over de inval was ook aan de andere kant van de wereld nieuws. In Australië kost het Brabantse pilletje al gauw tien keer meer dan hier en daarom is dat een interessante afzetmarkt.

Over deze drugszaak was nog weinig bekend. De officier van justitie gaf dinsdag uitleg. Op 29 juni 2019 kwam de zaak aan het rollen. Toen werd door onbekenden drugsafval gedumpt in de Roosendaalse Vliet: 147 jerrycans werden uit een bus gedumpt in de rivier. "Bijzonder treurig, want het schoonmaken kostte zo'n 30.000 euro", zei de officier.

Verborgen camera

De politie kon de dump-bus achterhalen. Die had even stil gestaan bij een huis aan de Fianestraat in Bergen op Zoom. Daar woonde Jaimy F. (35) sinds kort. Agenten gingen speuren. Ze slopen stiekem binnen en zagen jerrycans staan. Er stonden ook zes grote vrieskisten.

Kort daarna filmde een verborgen camera verdachten. Zo kwam ook een man uit Rucphen (58) in beeld. 'Stromannen' noemde een van de advocaten ze op hun proces dinsdag.

Depressie en geldnood

Jaimy F. (35) werkte vorig jaar gewoon op kantoor. Hij legde de rechtbank uit hoe hij er in verzeild raakte. De Bergenaar zit al zijn hele leven in een depressie. Daar kwam ook geldnood bij. Vorig jaar werd hij benaderd door iemand die opslagruimte zocht. "Hij legde meteen geld op tafel: 2800 euro."

Jaimy zou daarna nog eens 20.000 euro krijgen. "Ik was naïef, het maakte me allemaal niet meer uit. Ik heb me laten verleiden door geld", zei hij maar hij wilde geen namen noemen.

Klusjesman

Dat gold ook voor de andere verdachte, Eric de J. (58) Hij is klusjesman en vaker gepakt voor drugszaken maar hij ontkent. “Ik heb met dat hele laboratorium niks te maken”. Hij gaf wel toe dat hij wel eens op de Weststraat kwam. Maar dat was voor een verbouwing van een stal. Hij was daar geen huurder, benadrukt hij.

Tegen De J. eiste de officier 5 jaar celstraf. Tegen F. eiste de officier 3,5 jaar. Het OM ziet ze allebei als 'Laborant-Plus': ze deden meer dan alleen drugs maken.

De schatting is dat er in de Fianestraat zeker 1,6 miljoen pillen zijn gemaakt.

Groot misdaadnetwerk

De politie denkt dat er een grote organisatie met allerlei vertakkingen achter deze mannen zit. Ook twee dumpingen op 3 september 2019 in Wouwse Plantage en Oud Gastel houden verband hiermee. Dat geldt ook voor een illegale opslagplaats in de Kalsdonksestraat in Roosendaal.

De politie denkt dat een vader en zoon uit Raamsdonksveer de spil waren. Er zijn ook verdachten uit Schiedam, Veendam en Amsterdam. Hun proces volgt later.

