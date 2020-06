Drugslab in Wouwse Plantage was mogelijk het grootste ooit in Brabant

De gigantische ketels achterin de schuur (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaproducties) Afgelegen in het buitengebied Afgeschermd door boompjes Een heftuck, uitgebrande auto's en vaten (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaproducties) Volgende Vorige 1/4 De gigantische ketels achterin de schuur (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaproducties)

Het drugslab in een afgebrande schuur bij Wouwse Plantage is mogelijk de grootste drugsfabriek die ooit in Brabant is ontdekt. Ook voor landelijke begrippen is dit een ongekend megalab en is het de vraag of er vergelijkbare gevallen zijn. Dat blijkt uit eerste onderzoek van de politie. De ongewone omvang is zelfs vanaf de straat al zichtbaar.

Het onderzoek is in volle gang en dichtbij komen kan niet. Omdat het 'plaats delict' is, is het terrein afgesloten voor sporenonderzoek. Bovendien zat er asbest in het dak en moet dat worden opgeruimd in opdracht van de gemeente Roosendaal, waar dit gebied onder valt.

Vanaf de Mariabaan is er wel iets zichtbaar. De uitgebrande schuur is honderd bij twintig meter groot. Het drugslab zat achterin het pand, in een afgeschermde ruimte. Tussen het puin rijzen vier enorme roestvrijstalen ketels op. Daarboven een viertal dikke pijpen en filters.

De vier ketels lijken nog intact, wat er op kan duiden dat ze niet ontploft zijn. De ronde gevaartes lijken ook ieder een inhoud te hebben van minstens duizend liter maar mogelijk meer. Maar dat is moeilijk te zeggen van een afstand.

Zo'n enorme 'kookcapaciteit' in de vorm van deze ketels komt de politie nooit tegen. Aan alles is dan ook te merken dat de recherche dit ziet als een zeldzame ontdekking.

Achterin een metalen object, dat is een van de vier ketels (foto: Willem-Jan Joachems)

Alles is in vlammen opgegaan. Het dak is ingestort. Voorin stonden oldtimers geparkeerd. Er zijn ook ijzeren restanten (de 'houders') zichtbaar van een handjevol IBC-vaten, waar per stuk duizend liter vloeistof in kan. Midden in het pand staat een typisch blauw vat dat vaak gedumpt wordt in de natuur. Er staat ook een uitgebrande heftruck.

Of de hele loods als drugslab werd gebruikt is nog onbekend, maar in ieder geval wel een groot deel aan die vaten voorin te zien.

Aan de vorm van de ketels en de installatie is niet goed af te lezen wat er precies werd gemaakt. Maar aan de ketels te zien kan dat goed amfetamine (speed) zijn geweest. In andere labs hadden de speedketels deze vorm. MDMA (xtc) is ook niet uitgesloten. Tegenwoordig gebruiken misdaadorganisaties combiketels voor van beide soorten drugs, nét wat de markt vraagt.

Uit betrouwbare bron is al wel vernomen dat het niet gaat om crystal meth.

Politie bewaakt het complex

De politie weet intussen al wél wat er in de schuur gemaakt werd, maar wil dat nog niet naar buiten brengen omdat het volgens een woordvoerder wordt gezien als 'daderinformatie'.

Er is nog niemand opgepakt.

Slapen

Het is onbekend waardoor de brand is veroorzaakt. Dat hij 's nachts (rond half twee) uitbrak is niet ongewoon voor drugslabs. Het kookproces duurt soms dagenlang en gaat non-stop door. Laboranten slapen ook vaak bij de installatie.

De Mariabaan ligt buiten het dorp Wouwse Plantage en de Belgische grensplaats Essen. De grens is dichtbij. Er wonen bijna geen mensen in de buurt. Bij de overheersende zuidwestenwind kan er bijna geen stankoverlast zijn geweest.

Een bewakingscamera voor de garagedeur overleefde de brand

