Water in tanks en wielbouten los: auto's vernield tijdens Hart voor Auto's

Tijdens een autoshow van 402 Automotive uit Hoeven op het TT-circuit in Assen zijn zondag tientallen auto's vernield. Onbekenden bekrasten daar auto's, goten water in tanks en draaiden wielbouten los. De politie stelt een onderzoek in. Op het evenement Hart voor Auto's waren ongeveer 2500 auto's te zien, van gewone personenauto's tot zeer dure showauto's.

RTV Drenthe Geschreven door