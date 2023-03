Bandenprikker steekt zes keer alle banden lek van dezelfde auto

Het zal je maar overkomen: voor de zesde keer in één jaar tijd zijn in Dongen alle banden van dezelfde auto lekgeprikt. De dader is te zien op beelden van een bewakingscamera. Het opsporingsprogramma Bureau Brabant toont die beelden. Misschien herken jij de dader?

De bandenprikker had het volgens de politie steeds op dezelfde auto gemunt: een auto die voor een huis aan het Hof in Dongen stond geparkeerd. Twee van de zes keer is de bandenprikker op camera vastgelegd. Of het ook dezelfde dader was, kon de politie niet met zekerheid zeggen. De methode, met een boormachine de banden aan de zijkant vernielen, was in ieder geval wel hetzelfde. Niet te repareren

Nadat zijn autobanden enkele keren vernield waren, hing het slachtoffer camera's op. Op beelden uit januari 2022 is de dader duidelijk te zien. Eerst stapt hij uit zijn auto, maar hij bedenkt zich. Korte tijd later rijdt de dader zonder te stoppen weg. Even later komt hij te voet terug en gaat hij de autobanden te lijf. De banden waren niet meer te repareren. Op zondag 18 december nam de dader dezelfde geparkeerde auto te grazen. Dit keer kwam de dader te voet. Het is de zesde keer dat deze eigenaar slachtoffer wordt van de bandenprikker. Herken jij de dader? Meld het bij de politie, maar ook tips over een mogelijk motief kunnen het onderzoek al op weg helpen.