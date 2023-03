Bedrijf wil dat juist ouderen solliciteren: 'Stralen vertrouwen uit'

Voor 50-plussers valt het niet altijd mee om een baan te vinden. Zelfs al heb je de juiste papieren, dan blijkt de leeftijd toch een hindernis te zijn. Al zullen werkgevers het nooit hardop zeggen. Het Tilburgse Energiebox, dat mensen helpt om energie te besparen, is daarop een uitzondering en heeft juist graag oudere werknemers in dienst.

Gabri van Dijk is 61 en werkt al een paar jaar als energiecoach. Hij solliciteerde toen hij 59 was en werd meteen aangenomen. Gabri gaat bij mensen op bezoek om ze advies te geven hoe ze zuiniger kunnen zijn met energie. Zeker in deze tijd, met torenhoge prijzen, is dat geen overbodige luxe. Sil de Graaf is teamleider bij Energiebox en is enthousiast over oudere werknemers: "Ze hebben meer levenservaring en stralen vertrouwen uit als ze op bezoek gaan bij de mensen", zegt hij. Daarom neemt Energiebox juist graag mensen in dienst die wat ouder zijn. En De Graaf is bijzonder tevreden over de werknemers op leeftijd.

"De dochters vroegen zich af of ik geen geschikte man voor hun moeder zou zijn."

Maandag bezocht Gabri van Dijk Arelys Eduardo, die in een appartement in het centrum van Tilburg woont. Enthousiast laat hij een doos zien vol met spullen die helpen om zuiniger om te gaan met gas en licht. Zo heeft hij uiteraard een spaarlamp bij zich en een zandlopertje voor in de douche dat aangeeft dat je maximaal vijf minuten moet douchen. Van Dijk vindt het werk superleuk. Hij komt bij alle soorten mensen over de vloer. "Een vrouw die haar huis vol met gitaren heeft staan. Een man die gek is van miniatuurtreintjes. En laatst kwam ik bij een Eritrees gezin. De dochters vroegen zich af of ik geen geschikte man voor hun moeder zou zijn. Maar tot een romance kwam het niet", zegt hij lachend.

"Vaak reageren bedrijven nog niet eens als je solliciteert."