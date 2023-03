Nestor van de Brabantse burgemeesters vertrekt na 18 jaar

Paul Verhoeven heeft maandagavond tijdens de raadsvergadering zijn vertrek als burgemeester van de gemeente Heeze-Leende aangekondigd. Hij is dat sinds 2006 en daarmee de op een na langstzittende burgemeester van Brabant. Verhoeven blijft in functie tot aan zijn pensioen op 1 februari volgend jaar.

Verhoeven wordt dit jaar 68 en had al met pensioen gemogen als hij dat had gewild. Als Hans Gaillard van Son en Breugel komende zaterdag met pensioen gaat, is Paul Verhoeven de meest ervaren burgervader van Brabant. Hij blijft Heeze-Leende namelijk besturen tot 1 februari volgend jaar.

Hij heeft dan precies drie ambtstermijnen van zes jaar erop zitten. Op het moment dat Verhoeven stopt, heeft de huidige gemeenteraad er ook precies twee jaar achter de rug. Die is daardoor goed ingewerkt en het geeft een nieuwe burgemeester van Heeze-Leende genoeg tijd om een beetje te wennen voordat de volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Geen waarneming

Het doel is dan ook dat geen waarnemend burgemeester nodig is in Heeze-Leende, omdat er genoeg tijd is om een permanente te vinden. Verhoeven gaat zich dan ook samen met de raad de komende tijd bezig houden met het opstellen van een profielschets voor zijn opvolger.

Paul Verhoeven begoin in 1984 in zijn geboorteplaats Wanroij als raadslid voor een lokale politieke partij. Na de samenvoeging van de gemeenten Wanroij en Oploo in 1994 werd hij wethouder in de toen nieuwe gemeente Sint Anthonis. Begin 1998 was hij ook een aantal maanden waarnemend burgemeester in die gemeente.

Waddeneilanden

Van 2001 tot 2006 maakte de VVD'er een uitstapje naar de Waddeneilanden. Hij was daar burgemeester op Ameland. Daarna werd hij burgemeester van Heeze-Leende en dat is hij inmiddels 17 jaar.

Naast zijn burgemeesterschap is Verhoeven voorzitter van de Burgemeesterskring in Zuidoost-Brabant en voorzitter van het regionaal Zorg- en Veiligheidshuis.