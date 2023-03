'Veel zonnepanelenbedrijven lappen veiligheidsregels aan hun laars'

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, de organisatie van installatiebedrijven, is geschokt door de vele veiligheidsovertredingen in de bouw. "Het is volstrekt onacceptabel en ik schrik hier ook echt van. Het is echt onverantwoord gedrag." De arbeidsinspectie legde onlangs op 18 bouwplaatsen in Brabant het werk per direct stil. Vooral zonnepanelenmonteurs en dakdekkers gingen in de fout.

De inspectiedienst hield twee weken geleden een landelijke controle. Medewerkers van de arbeidsinspectie keken op 200 bouwplaatsen in heel Nederland of bouwers zich wel aan de regels hielden.

Dat was behoorlijk schrikken, want op 140 plekken was volgens de dienst sprake van onveilig ingerichte werkplekken en valgevaar. Zo ontbraken vaak steigers, hekwerken of leuningen. Dit was onder meer in Best, Den Bosch, Eindhoven en Steenbergen het geval.

Boetes

Op achttien plekken in Brabant was de situatie zo gevaarlijk dat inspecteurs het werk per direct stillegden. Hier mogen bouwers pas weer aan het werk als de situatie aantoonbaar is verbeterd en de arbeidsinspectie dit goedkeurt. Hoe vaak dit inmiddels is gebeurd, is onbekend. Ook zijn er tien boetes van enkele duizenden euro’s uitgedeeld.

“In een aantal gevallen zagen we installateurs die alleen een ladder gebruikten om met zonnepanelen onder de arm naar boven te lopen. Dat is echt spelen met je leven”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Terpstra van Techniek Nederland sluit zich daar bij aan. "Het is roekeloos en onbezonnen gedrag. Het is goed dat de arbeidsinspectie hier scherp op toeziet."

Zonnepanelen

De arbeidsinspectie waarschuwde in januari al dat er veel ongelukken gebeuren bij de installatie van zonnepanelen. In drie jaar tijd werden in heel Nederland meer dan 40 ongelukken gemeld, waarbij vijf mensen overleden. In 2017 gebeurde dat ook in Dongen, toen een man 12 meter naar beneden viel.

Uit onderzoek van de arbeidsinspectie blijkt dat er ‘veel te vaak niet of onvoldoende’ wordt gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften. Zij wijst naar een veiligheidscatalogus die in de zonnepanelenbranche is opgesteld. Wie volgens de dienst deze regels naleeft, heeft 100 keer minder kans op een ongeluk.

Erkenning

Volgens Terpstra van Techniek Nederland heeft het grote aantal ongelukken te maken met de explosieve groei van de branche. Alleen al in Brabant vertienvoudigde het aantal bedrijven dat zich met de installatie van zonnepanelen bezighoudt tot bijna 1000. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

"Wij zien dat veel cowboys in deze sector het niet zo nauw nemen met de regels. Tegelijkertijd zien we dat consumenten met deze ondernemers in zee gaan", zegt Terpstra. Volgens hem zouden mensen alleen erkende bedrijven moeten inschakelen. Terpstra pleit voor een verplichte erkenningsregeling voor zonnepaneleninstallateurs. "Dan waarborg je de kwaliteit, maar ook de veiligheid."

Onveilige steiger

Dat onveilig werken op hoogte levensgevaarlijk is, werd maandag nog duidelijk in de rechtbank van Den Bosch. Daar stond een bouwbedrijf terecht, nadat een medewerker in 2020 in Heusden van een onveilige steiger viel. De man stierf.

Justitie vindt dat het bedrijf schuldig is aan de dood van de man, omdat de onderneming zich niet aan veiligheidsmaatregelen hield. De steiger was niet gebouwd volgens Nederlandse regels. Ook waren er geen hekwerken of leuningen om een val te voorkomen. Tegen de onderneming is een boete van 45.000 euro geëist.

