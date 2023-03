Man valt van steiger en overlijdt: 70.000 euro boete geëist

Justitie heeft een boete van 70.000 euro geëist tegen een metaalbouwbedrijf uit het Belgische Hoogstraten. Een werknemer viel in 2020 in Heusden van een onveilige steiger en overleefde dat niet. Het Openbaar Ministerie vindt het dood door schuld omdat het bedrijf zich onvoldoende aan de veiligheidsmaatregelen hield. Dit soort overtredingen komt veel vaker voor, vooral in Brabant.

Werknemers van het bedrijf waren bezig met afbouwen van een bedrijfsruimte voor in Heusden. Tijdens het afbreken van een steiger is het slachtoffer zo'n vier meter omlaag gevallen waarna hij overleed.

Het OM eiste maandag voor de rechtbank in Den Bosch een boete van 45.000 euro. Daarbij komt nog eens 25.000 euro voorwaardelijk die het bedrijf moet betalen als het binnen drie jaar nog eens in de fout gaat. Over twee weken is de uitspraak.

Onveilige steiger

De steiger was van het metaalbouwbedrijf uit Hoogstraten en bleek niet te voldoen aan de Nederlandse eisen. De Arbeidsinspectie ontdekte dat de stellage niet was opgebouwd door bevoegde en daarvoor opgeleide werknemers.

Daarbij bleef het niet, want de steiger was niet opgebouwd volgens de gebruiksaanwijzing. Hij had ook geen hekwerken, leuningen of andere voorzieningen om een val te voorkomen.

“Als de steiger volgens de regels en door de juiste mensen was opgebouwd en afgebroken, had het slachtoffer daar helemaal niet gestaan om die af te breken", zegt de officier van justitie. "Dan was hij 's avonds gewoon thuisgekomen en waren de nabestaanden niet getroffen door dit grote verlies."

Vaker fout

De Arbeidsinspectie controleerde onlnags 200 bouwplaatsen. Op 140 daarvan in totaal 250 overtredingen gevonden meldde de NOS vorige week. Op meer dan 100 bouwplaatsen was de situatie zo gevaarlijk dat het werk meteen stilgelegd werd. Vooral in Brabant waren er veel overtredingen.

Een aantal bedrijven kreeg een boete vanwege het overtreden van de Arbowet. Als er geen sprake was van direct gevaar kregen bedrijven alleen een waarschuwing.

Zonnepanelen

De overtredingen werden vooral gezien bij installateurs van zonnepanelen en bij dakdekkers. Het ontbrak dan bijvoorbeeld aan steigers, hekwerken of leuningen. Brabant is de provincie waar de meeste zonnepanelen op daken van huizen worden geplaatst.

Op de bouwplaatsen mag pas weer worden gewerkt als kan worden aangetoond dat het er veilig is.

