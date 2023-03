Moord op Tamara Plehn nog niet opgelost: '10 lange jaren zijn voorbij'

Het is deze dinsdag precies tien jaar geleden dat de 30-jarige Tamara Plehn werd doodgeschoten in de portiek van haar appartementencomplex in Berghem. De dader is nooit gepakt en het onderzoek naar de moord ligt stil.

“Het is alsof het gisteren was. Al tien jaar leeft de familie met dit verlies”, vertelt Annette aan Omroep Brabant. Ze is de oudste zus van Tamara.

In de ochtend van 28 maart 2013 bracht Tamara haar 5-jarige dochter naar school. Kort daarna werd ze doodgeschoten bij haar appartement aan Het Reut in Berghem. In een uitzending van Opsporing Verzocht vertelde een politiewoordvoerder daar over: “Ze had geen schijn van kans. Het was een doelbewuste actie. Tamara heeft waarschijnlijk haar moordenaar recht in de ogen gekeken.”

Volkswagen Polo

Een buurtbewoonster liet op dat moment haar hondje uit op een trapveldje in de wijk. Haar viel een grijze Volkswagen Polo op, die geparkeerd stond op de Spaanderstraat. In die auto zat een man met een petje achter het stuur. Diezelfde buurtbewoonster kwam nadat de fatale schoten waren afgevuurd, een andere man tegen die in de richting van de Volkswagen Polo liep. De vermoedelijke dader, zo liet de politie later weten.

Een team van vijftien rechercheurs werkte aan de zaak. Een week na de moord deed de politie een uitgebreid passantenonderzoek. Zo’n 2000 voorbijgangers die in de buurt van Het Reut waren, werden door agenten gevraagd of hen iets was opgevallen. De moordzaak kreeg aandacht in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht en het Openbaar Ministerie loofde een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip.