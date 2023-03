Oppassen geblazen: hier rijden de meeste dronken bestuurders rond

In Brabant zijn vorig jaar meer dronken automobilisten betrapt dan ooit tevoren. Bijna 5800 bestuurders werden op de bon geslingerd, veertig procent meer dan een jaar eerder. Koploper in onze provincie is de gemeente Maashorst (o.a. Uden, Schaijk en Zeeland). Daar werden relatief de meeste boetes uitgedeeld. Dat concludeert vergelijkingssite Independer uit de laatste politiecijfers.

Van alle gemeenten in Brabant steekt Maashorst er met 365 boetes met kop en schouders bovenuit. Dat zijn namelijk zo’n 7,4 bekeuringen per 1000 inwoners.

Dat is het dubbele van Eindhoven, de nummer twee op de lijst. Daar werden 765 mensen op de bon geslingerd: 3,8 boeters per 1000 inwoners.

De top 5 van meeste bekeuringen:

Maashorst: 365 bekeuringen (7,4 per 1000 inwoners) Eindhoven: 765 bekeuringen (3,8 per 1000 inwoners) Eersel: 60 bekeuringen (3,6 per 1000 inwoners) Oosterhout: 170 bekeuringen (3,6 per 1000 inwoners) Meierijstad (Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode): 150 bekeuringen (3,5 per 1000 inwoners)

Volgens de gemeente Maashorst is een mogelijke verklaring voor het hoge aantal boetes dat een groep agenten in opleiding 'alcohol in het verkeer' vorig jaar als aandachtspunt had. "Er is de afgelopen periode dus intensiever gecontroleerd. Wellicht niet vaker, maar wel door meer agenten", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Een hoog cijfer wil dan ook niet per se zeggen dat er meer mensen dronken achter het stuur stappen. Het kan ook betekenen dat er in de ene gemeente meer gecontroleerd wordt dan in de andere. De gemeente met de minste boetes voor rijden onder invloed is Reusel-De Mierden. Daar werden vorig jaar maar vijf bekeuringen uitgedeeld, tien minder dan het jaar ervoor.

De top 5 van minste bekeuringen:

Reusel-De Mierden: 5 bekeuringen (0,5 per 1000 inwoners) Sint-Michielsgestel: 20 bekeuringen (0,8 per 1000 inwoners) Baarle-Nassau: 5 bekeuringen (0,8 per 1000 inwoners) Bergeijk: 15 bekeuringen (0,9 per 1000 inwoners) Dongen: 25 bekeuringen (1,1 per 1000 inwoners)

Het aantal politiecontroles is door de jaren heen overigens gelijk gebleven. De politie is niet méér gaan controleren, maar wel anders. Er moet tegenwoordig vaker geblazen worden in de buurt van evenementen, waar de kans groot is dat mensen onder invloed achter het stuur stappen. Fuikcontroles, waarbij iedereen moet blazen, zijn er juist minder.

Independer heeft ook de verschillen tussen 2022 en 2021 op een rijtje gezet. De grootste stijgers in Brabant zijn:

Den Bosch: 240 bekeuringen meer Eindhoven: 220 bekeuringen meer Maashorst: 195 bekeuringen meer Breda: 165 bekeuringen meer Tilburg: 155 bekeuringen meer

Benieuwd hoe het in jouw omgeving zit? Kies dan jouw gemeente in het kaartje hieronder: