Man (37) gepakt die wordt verdacht van 'grootschalige handel' in drugs

Een 37-jarige man uit Oudheusden is maandagochtend aangehouden voor 'grootschalige handel' in soft- en harddrugs. De man werd gearresteerd op een vakantiepark in Lith en zit vast. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

Volgens de recherche hield de man zich in 2020 en 2021 bezig met de handel in drugs. Hij zou betrokken zijn geweest bij de handel in Nederland, maar ook bij het importeren en exporteren van drugs.

Tegelijkertijd met de aanhouding zijn vier locaties in de omgeving doorzocht. Het ging om (vakantie-)woningen in Oudheusden, Lith, Aalst en een bedrijfspand in Heesbeen. De politie nam onder meer auto's en boten in beslag.