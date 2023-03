Voor tonnen aan microfoons gestolen bij muziekstudio in Hoogeloon

Bij een muziekstudio aan de Breestraat in Hoogeloon zijn twee weken geleden tientallen microfoons gestolen. Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Het zou gaan om tachtig microfoons met een totale waarde van 300.000 euro.

Inbrekers kwamen op dinsdag 14 maart de studio binnen door bij een opnameruimte door het raam naar binnen te klimmen. Volgens het opsporingsprogramma zijn muziekstudio’s de laatste tijd steeds vaker het doelwit van inbrekers.

“Waarschijnlijk worden de gestolen instrumenten en andere spullen weer te koop aangeboden. We roepen muziekstudio’s op om extra online alert te zijn”, zegt politiewoordvoerder Suzanne Lesquillier in het programma. Ze kunnen bijvoorbeeld worden aangeboden op verkoopsites als Marktplaats en e-Bay.



'Flink over de zeik'

“Ik ben flink over de zeik”, zegt Frans Kaethoven, eigenaar van Studio Audioworkx, als hij terugdenkt aan de nacht van 13 maart. “Rond vier uur ging het alarm af. Nu gaat dat weleens vaker af. In de studio hangen bewegingsmelders en camera’s. Soms loopt er een muis en dan gaat het alarm ook af.”

Frans schrikt wakker en loopt vanuit zijn huis naar de iets verderop gelegen studio. “Alles was dicht. Ik haal de deur van het slot en zet het alarm af. Vervolgens ben ik naar de regie en de catering gelopen. Niets te zien. Toen ik de opnameruimte kwam zag ik het al.”

Volgens de eigenaar moesten de inbrekers eerst door vier lagen veiligheidsglas voordat ze binnen waren. “Een groot deel van het veiligheidsglas lag aan diggelen.” Daar vlakbij staat de kast met de microfoons. De duurdere microfoons zitten in koffertjes. Die hebben ze laten staan en zijn met de micro’s weer door het raam ervandoor gaan. Ik was net te laat”, vertelt Frans.

Goed voorbereid

Volgens hem was de inbraak goed voorbereid. “De doorgang op ons terras was versperd met betongaas, dus kon ik er niet snel achteraan. Agenten hebben nog naar de inbrekers gezocht met honden. Tevergeefs.”

Muziekstudio’s zouden volgens de politie steeds vaker het doelwit zijn van diefstallen. Bij de studio van Audioworkx verdwenen tachtig microfoons met een geschatte waarde van 300.000 euro. “Het is de eerste keer in twintig jaar dat er bij ons is ingebroken”, vertelt Frans.

Onder de micro’s zitten een paar collectors items “Bijvoorbeeld een Neumann U67, daar wordt op e-bay tweedehands bedragen tot 20.000 euro op geboden. “Een deel van de collectie is weg. Daar hebben we twintig jaar over gedaan. Het is echt onze passie.”

“Ik ben een nuchtere vent, maar lig er toch wakker van. In mijn beleving kan het alarm elk moment afgaan. Dit kan de druppel zijn om ermee te stoppen. Het heeft meer impact, dan ik dacht.”