Otter is nu écht terug in de Biesbosch: haarscherp te zien op camerabeelden

De otter is voor het eerst sinds 1960 terug in de Biesbosch. Een wildcamera heeft de otter in het natuurgebied meerdere keren vastgelegd. Tot grote vreugde van Staatsbosbeheer.

Vorig jaar gingen de harten van natuurliefhebbers al sneller kloppen toen Lillian Lafleur uit Uden een filmpje maakte van een zwemmende otter. Die video was voer voor discussie: want was dit wel écht een otter? Dat kon niet met zekerheid worden gezegd.

Nu is die zekerheid er wel. Scherpe beelden van een wildcamera laten een otter in de Biesbosch zien. “Het lag in de lijn der verwachting, de spanning nam toe en nu is het eindelijk zover. De otter is terug in de Biesbosch. Deze soort heeft een plek in dit geweldige gebied meer dan verdiend”, schrijft Staatsbosbeheer op Facebook.

Sinds 2014 staan er wildcamera’s in het natuurgebied om allerlei dieren vast te leggen. Dat de otter nu op beelden te zien is, zorgt voor blijdschap. “Jarenlang geduld is beloond. Hoe mooi is dit!”

De Biesbosch is volgens Staatsbosbeheer ‘bij uitstek geschikt voor de otter’ omdat er voldoende schuilplekken zijn, voedsel en rust.

LEES OOK: Is de otter echt terug in de Biesbosch? Discussie onder natuurliefhebbers