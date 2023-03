Gine en David van het kartonnen huis zien hun droom eindelijk uitkomen

Gine en David Shearlaw (privéfoto). Volgende Vorige 1/4 Gine en David Shearlaw (privéfoto).

Gine en David Shearlaw uit Roosendaal hadden het niet gemakkelijk na hun deelname aan Ik Vertrek in 2019. Ze kochten een kartonnen huis en kregen door corona geen gasten meer in hun bed and breakfast in het Spaanse Aspe. Maar nu is het de twee gelukt om hun droom toch waar te maken: "Opgeven was voor ons nooit een optie." Toch plaatst Gine een grote kanttekening bij hun succes.

Gine en David besloten in 2018 om hun banen op te zeggen en in Aspe een nieuw leven te beginnen. Het stel kocht daar een huis en deed mee aan het tv-programma Ik Vertrek. Maar eenmaal aangekomen in Spanje, ging het mis. Hun huis bleek niet van hout te zijn, maar van karton. En door de coronacrisis kwamen er geen gasten meer naar hun bed and breakfast. Nu, vier jaar later, heeft het stel het roer succesvol omgegooid. Het kartonnen huis is deels verbouwd en het terrein heeft nu elf mooie camperplaatsen. Het verhaal van Gine en David is zelfs opgeschreven in een boek. "Het loopt supergoed", vertelt Gine enthousiast vanuit Aspe. "Mensen die voor een paar dagen komen, boeken vaak meteen wat nachten bij. Het is fijn om te zien dat mensen het hier naar hun zin hebben. Het is nog niet helemaal af, hoor. We zijn bijvoorbeeld nog aan het sparen voor een bar, zodat gasten binnen kunnen zitten. Nu staat er alleen een grote partytent."

"Niemand ziet hoe zwaar het is."

Toch plaatst Gine meteen een grote kanttekening bij haar 'succesverhaal': het is niet altijd leuk. "Vannacht lag ik wakker en dacht ik: mensen zien online eigenlijk alleen maar onze leuke, positieve verhalen. Ze zijn weleens jaloers, omdat ze denken dat het een en al genieten is hier in Spanje. Dat we elke dag aan het strand liggen met een wijntje. Maar niemand ziet hoe zwaar het is." Daarom heeft Gine besloten om op social media veel meer te delen wat er écht achter de schermen gebeurt in het zonnige Aspe. "Het is niet echt bedoeld als waarschuwing voor mensen die dit ook willen. Maar ze moeten wel zien dat het niet makkelijk is om een bestaan op te bouwen in het buitenland. Daar hebben wij ons ook op verkeken. Ik wil vooral dat mensen goed nadenken voor ze ook zo'n stap zetten."

"Het verveelt geen seconde."