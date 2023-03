Explosief onklaar gemaakt in Valkenswaard: straat urenlang afgesloten

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft in Valkenswaard een explosief onklaar gemaakt. Woensdagmorgen werd een verdachte fles met een onbekende vloeistof gevonden in de tuin van een huis aan de Kreijenbeek. De fles was verpakt in aluminiumfolie en naar verluidt was er vuurwerk aan vastgeplakt.

Een woordvoerder van de politie wilde woensdag aan het begin van de middag niet op de samenstelling van het explosief in gaan. Volgens hem was dat in het belang van het onderzoek: "Dat is daderinformatie." Straat ruim afgezet

Een deel van de Kreijenbeek in Valkenswaard werd woensdagochtend rond kwart voor tien ruim afgezet na de vondst van het explosief. Deze afzetting werd rond een uur opgeheven. Bewoners in het gebied met een straal van 150 meter werden niet geëvacueerd. Ze moesten wel binnen blijven, zo liet de politie weten. Bewoners die te dicht bij het raam stonden, werd gevraagd daar weg te gaan. Huis afgesloten met rolluiken

"We nemen dit soort meldingen altijd heel serieus", gaf een woordvoerder van de politie eerder woensdagochtend aan. Of het echt een explosief was, en zo ja wat voor één, kon hij op dat moment nog niet zeggen. De ramen en de voordeur van het huis waarbij het explosief werd gevonden, waren afgesloten met rolluiken. De bewoner meldde het mogelijke explosief zelf bij de politie. Een agent bij het huis laat weten dat de man woensdagochtend op het politiebureau is gehoord. Het zou gaan om een bekende van de politie, zo melden bronnen aan Omroep Brabant. Burgemeester

Burgemeester Anton Ederveen kwam ook naar de straat en sprak onder meer met de buren. De technische recherche heeft na het onklaar maken van het explosief door de EOD nog onderzoek gedaan in de voortuin. Iets na half twee was ook dat onderzoek klaar. De achtergrond van de zaak wordt nog onderzocht.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision.

