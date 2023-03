Kindervriend Theo bleek een gewetenloze verkrachter en moordenaar

Theo van Berkel (36) leek een kindervriend, want je kreeg een snoepje van hem en hij gaf je aandacht. Maar hij ontpopte zich in Oisterwijk tot een gewetenloze lustmoordenaar die in 1941 de dertienjarige Annie Remken verkrachtte en van het leven beroofde. Een documentaire en boek vertellen het verhaal van 'De kindervriend'.

In de bossen rond Oisterwijk staat een boom met het woord ‘moord’ erin gekerfd. Het is een lugubere herinnering aan het drama dat zich hier meer dan tachtig jaar geleden afspeelde. De boom herinnert aan de moord op het Rotterdamse meisje Annie Remken. Ze was in 1941 op vakantie in Oisterwijk om aan te sterken na de gruwelen van het bombardement op de Maasstad in mei 1940. Op de laatste vakantiedag waren haar ouders al onderweg om haar op te halen. Ze fietste nog even naar de boer waar ze gelogeerd had, om afscheid te nemen. Ze kwam nooit aan. In het bos werd ze, bij de moordboom, te grazen genomen door Theo van Berkel. Hij verkrachtte en vermoordde haar. Een gruwelijk verhaal, dat bijna vergeten is. Misschien omdat het gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Marya Hüstege van Oisterwijk in Beeld ontdekte het en nam het initiatief voor de documentaire: “Eigenlijk uit nieuwsgierigheid. Wie waren de slachtoffers? Maar vooral ook: wie was die moordenaar? Wat is dat voor rare knakker geweest?”

"Kinderen spraken hem aan als Oom Theo."

Van Berkel werd in 1906 in Uden geboren, in een asociale, gewelddadige familie. Toen het zijn vader, een paardensmokkelaar, te heet onder de voeten werd, vertrok het gezin naar Amerika. Daar raakt Theo, net als zijn vader, op het verkeerde pad. Na gevangenisstraffen voor diefstal, ontvoering en verkrachting, verlaat hij Amerika in 1939 en keert hij terug naar Nederland, naar Tilburg. Daar woont hij in bij een nicht. Zowel het boek als de film heten ‘De kindervriend’: “Hij was graag bij kinderen en zij waren graag bij hem”, legt Hüsstege uit. “Kinderen spraken hem aan als Oom Theo. Hij trakteerde ze op snoepjes en ijsjes. Het was een heel vriendelijke man, dat is het tegenstrijdige.” Deze ‘kindervriend’ had nog meer op zijn geweten. Vlak voor Annie Remken verkrachtte en vermoordde hij het Oisterwijkse meisje Ria Pagie. Maar deze moord werd indertijd niet bewezen.

“In feite was Theo van Berkel een kinderseriemoordenaar."

Van Berkel beging zijn gruweldaden deels in de Tweede Wereldoorlog. De nazi's martelden en vermoordden miljoenen mensen om ras, geaardheid of politieke overtuiging, maar naar deze kindermoordenaar keken ze niet om. Historicus Ad van den Oord schreef het boek. “Van Berkel heeft een Nederlands proces gehad. Voor dit soort zedenzaken was de Nederlandse rechter, ook in oorlogstijd, aansprakelijk. Het is allemaal keurig netjes verlopen.” Van Berkel zat vijftien jaar in de cel voor de dood van Annie. Maar toen hij in 1959 op vrijkwam, verkrachtte hij weer kinderen en vermoordde hij het Limburgse jongetje Hansje Hermans.

"Hij werd een beestmensch genoemd."

Na deze moord verdween Van Berkel weer voor vijftien jaar achter de tralies en daarna kreeg hij tbr, wat we tegenwoordig tbs noemen. Historicus Van den Oord: “In feite hebben we hier te maken met een kinderseriemoordenaar. Hij werd in die tijd een beestmensch genoemd.” Pas in 1981 kwam hij vrij. Een jaar later overleed hij, 76 jaar oud. Het boek De Kindervriend verschijnt in april. De documentaire wordt twee keer vertoond, meer informatie vindt u hier. Later dit jaar is de documentaire ook te zien op Omroep Brabant.

Annie Remken tijdens haar vakantie in Oisterwijk (foto: Oisterwijk in Beeld).

Ria Pagie, het andere Oisterwijkse slachtoffertje van Van Berkel (foto: Oisterwijk in Beeld).