Max Verstappen kijken met topcriminelen: het dagelijks leven in de EBI

In de EBI in Vught zitten de zwaarste criminelen van Nederland. Het lijkt een nare plek, maar toch vindt oud-directeur Yola Wanders het belangrijk dat personeel een band krijgt met de mensen die er vastzitten. “Contact is belangrijk, anders verliezen de medewerkers grip op alles wat er binnen gebeurt.”

HOE..? onderzocht hoe hun leven in de EBI er uitziet. Dat zie je in de video.

Wanders had vaak contact met gedetineerden. Niet omdat dat moest, maar ook omdat ze dat wilde. “Iets van een relatie opbouwen is toch een van de belangrijkste onderdelen in de gevangenis”, zegt ze.

Tijdens de dagelijkse activiteiten is het niet raar als personeel een praatje komt maken met de gevangenen. “Als een gedetineerde in de huiskamer naar een wedstrijd van Max Verstappen kijkt, dan kunnen er wel een paar medewerkers bij gaan zitten”, zegt Wanders. “Als er gesport wordt, kunnen medewerkers meedoen.”

De gevangenen kunnen niet zomaar in contact komen met andere gedetineerden. Na een tijdje wordt er wel gekeken of ze in een groepje geplaatst kunnen worden voor hun dagbesteding. Tijdens een overleg wordt bekeken of ze niet voor dezelfde zaak vastzitten.

Topcriminelen Ridouan Taghi en Willem Holleeder zitten vast in de EBI, maar zij zijn niet de enigen. Enkele andere 'grote namen':