Ontwerper Piet Hein Eek staat nu in de keuken: 'Het is allemaal hetzelfde'

Alles wat de Eindhovense ontwerper Piet Hein Eek aanraakt, verandert in goud. Dat was al zo toen hij afstudeerde met zijn beroemde kast van sloophout. Het werd een hit waarvoor mensen veel geld wilden neertellen. Maar ook bij Eek is het niet alleen goud wat er blinkt. Dat bleek een paar weken geleden toen hij het faillissement moest aanvragen voor zijn restaurant. In het televisieprogramma ‘KRAAK vraagt door’ vertelt Piet Hein Eek woensdag hoe hij dat faillissement heeft beleefd en hoe hij uiteindelijk zelf in de keuken terechtkwam.

Eek heeft al zijn hele leven chaos om zich heen nodig. Juist dat geeft hem zuurstof om nieuwe dingen te verzinnen, vertelt hij. En dat is precies wat er met het faillissement van zijn restaurant gebeurde: chaos die nieuwe dingen mogelijk maakt.

"Ik heb er niet van wakker gelegen."

"Het waren moeilijke weken. Nee, ik heb er niet van wakker gelegen." Hij geeft toe dat het restaurant zijn hele bedrijf, gevestigd in een gigantische oude Philipsfabriek op Strijp R, in gevaar had kunnen brengen. Zijn horeca-poot maakte verlies en hij kon dat niet laten duren. Helemaal stoppen zou kapitaalvernietiging zijn, zo zag ook de curator. En daarom kreeg Eek toestemming om zelf met vrienden en familie te gaan koken. En ook al is nog niet duidelijk hoe het nu op termijn verder moet, hij heeft op zijn heel eigen manier uit de brokstukken iets nieuws gemaakt.

"Toen ik nog voetbalde, maakte ik ook altijd chaos op het veld.”