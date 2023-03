'Altijd retegezellig' bij het gezelligste bedrijf van Brabant

Werken bij met de leukste collega’s op een te gekke werkvloer, wie wil dat nou niet? Omroep Brabant radio is weer op zoek naar het gezelligste bedrijf van Brabant. Vorig jaar won ICT-bedrijf Copaco in Eindhoven. “Echt een ons-kent-onsbedrijf.”

Maar bij Copaco wordt er niet alleen gewerkt: als je binnenkomt beland je in een soort brasserie. “Daar kunnen we lekker lunchen,” zegt Pleuni. “En elke donderdagmiddag hebben we hier een borrel”, legt ze uit. “Dan wordt de boel op stelten gezet en gaan we lekker wijnen of biertjes drinken.”

In april 2022 werd het Eindhovense ICT-bedrijf uitgeroepen tot het gezelligste bedrijf van Brabant. Naast de eer kreeg het bedrijf een lunch voor alle werknemers en een award. Die staat sindsdien op de receptie. “En die blijft daar voor altijd staan”, volgens Pleuni.

Denk je nu: bij ons is het nog veel gezelliger? Geef je dan voor 1 april op als Gezelligste Bedrijf van Brabant en maak kans op die felbegeerde titel en die heerlijke lunch. Dat kan via omroepbrabant.nl/werkvloer. Stemmen kan tot 5 april.