30 jaar BZB: van kerstviering op school tot Lowlands en Pinkpop

"Echte vrienden die verdien je door er zelf één te zijn." Deze tekst is in heel wat feesttenten en op festivals keihard meegezongen. Het is de grootste hit van BZB uit Volkel. De band viert dit jaar dat ze dertig jaar bestaat. Ooit begon het allemaal als een eenmalig schooloptreden. “Ik had nooit verwacht dat we hier 30 jaar later nog zouden staan”, zegt zanger Fred van Dijk.

In het oefenhok in Nistelrode worden volop verhalen van vroeger verteld. De band kijkt terug wat ze de afgelopen dertig jaar heeft neergezet. Dertien albums, honderden optredens. “En nog steeds heel veel dikke pret met allerlei ongein”, zegt Fred. Het verhaal van Band Zonder Banaan (zo heette de band toen) begon in 1992 op het mbo in Veghel. “Erik, onze gitarist werd gevraagd om gitaar te spelen bij de kerstviering. Hij wilde dat graag samen met anderen doen”, vertelt zanger Fred.

"Met BZB kwamen we overal voor gratis drank spelen."

Drummer Dick van der Wijst vertelt verder: “Zo is tijdens een pauze de band ontstaan. Ik speelde al in een band met Erik. We zijn eens rond gaan kijken. Paultje speelde gitaar. Fred was dj dus die kon vast ook zingen. Bart kon niet zo heel veel, maar die wilden we er graag bij hebben. In een kwartier was de band klaar.” “We zaten toen allemaal ook in metalbandjes die serieus aan de weg timmerden”, vertelt Dick. “Dat was allemaal sprokkelen voor optredens. Met BZB kwamen we toen overal spelen voor gratis drank. Niet altijd even goed, maar altijd wel met heel veel lol. En die lol bleek wel over te komen. De optredens stroomden binnen.”

"Bandjes uit Volkel staan niet op Pinkpop of Lowlands."

“De eerste keer dat ik dacht: dit begint iets groots te worden, was in 1995. Toen traden we op in de Markthal in Uden”, zegt Fred. “Ik zag dat podium en dacht: is dit allemaal voor ons?” “Ja, de Markthal was echt bijzonder”, gaat Dick verder. “De ene dag stond daar de Golden Earring en de andere dag wij. Wij verkochten eerder uit dan de Earring.” De mooiste herinnering heeft de band aan Lowlands 1998. “Daar gingen we al jaren naar toe als bezoeker. Dat vonden we zo’n gaaf festival”, zegt Dick. “Maar we hadden nooit het idee dat wij daar op het podium zouden staan. Bandjes uit Volkel staan niet op Lowlands en Pinkpop. En het jaar erop stonden we ook op Pinkpop. Het was echt een jongensdroom die uitkwam.”

"We spelen nu alleen de krenten uit de pap."

“We hebben echt onderschat hoe het leefde”, gaat Dick verder. “Er was een signeersessie. We stonden na het optreden nog wat bier te drinken. We hadden al een kwartier op die sessie moeten zijn. Daar staat toch niemand, dachten we. Staan er gewoon honderden mensen te wachten.” De band speelden lange tijd zo’n honderd optredens per jaar. De laatste jaren is dat minder. “Nu spelen we alleen nog de krenten in de pap”, zegt Fred. “Met alleen de leuke optredens kunnen we het nog makkelijk tien jaar volhouden”, zegt Dick. “Ik ben keitrots dat we dit met elkaar hebben mogen doen. De begingroep is nog nagenoeg bij elkaar gebleven. Deze hele reis hebben we samen mogen meemaken. Ja, dat is fantastisch.” BZB viert haar dertigjarig jubileum 17 en 18 mei tijdens het Alle Remmen Los Festival in Loosbroek.

