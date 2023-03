Ga er maar aan staan! Met 250 lastige schapen tussen het verkeer

Willem de Kort met zijn kudde schapen (eigen foto). Foto: Willem de Kort Foto: Willem de Kort Foto: Willem de Kort Volgende Vorige 1/4 Willem de Kort met zijn kudde schapen (eigen foto).

De kudde schapen die woensdag in de binnenstad van Helmond werd gefilmd en op Twitter werd gezet, is van herder Willem de Kort. Hij was 's morgens met 250 schapen vertrokken in Bakel. Bestemming op woensdag is Mierlo, maar uiteindelijk moet het in Valkenswaard eindigen.

Als Omroep Brabant met Willem belt, loopt hij net door het centrum van Mierlo. Of we later kunnen terugbellen, want met 250 schapen tussen het verkeer is het opletten geblazen. Als we later terugbellen wil de enthousiaste Willem maar al te graag vertellen waarom hij met zijn kudde door het centrum van Helmond liep. Hij is namelijk onderweg van Bakel naar Mierlo.

"Dit is een win-winsituatie."

De schaapherder legt het uit: “Van december tot maart staan onze schapen in weilanden. Op de heide is er dan niks te eten. Dat is een win-winsituatie: wij hoeven de schapen niet te voeren en boeren krijgen een begraasd en bemest weiland." Willem werkt voor Landschapsbeheerder de Weijerij. Die organisatie zorgt ervoor dat schapen op allerlei plekken op een natuurlijke manier het gras maaien. In de lente worden de schapen verplaatst. De schapen van Willem verhuizen van Bakel naar natuurgebied de Valkenhorst in Valkenswaard. “Vandaag liepen we van Bakel naar Mierlo, waar we eindigen op de Aardborstweg. Donderdag wandelen we naar de eindbestemming in Valkenswaard.”

"Deze schapen moet je vergelijken met pubers."

De etappe van woensdag ging onder meer door het centrum van Helmond. SP-raadslid Dirk van Dam kwam de kudde tegen, maakte een video en zette die op Twitter. “Vanuit de Molenstraat liepen we richting Suytkade, door de spoortunnel en zo via appelboer Jurrius naar Mierlo.” Best een onderneming om met een kudde schapen over de openbare weg te lopen, zou je zeggen. En dat is ook wel zo, geeft Willem aan. “Dit zijn ongeveer 250 jaarlingen en die moet je vergelijken met pubers. Het zijn best lastige schapen die je goed moet sturen.” Willem doet dit daarom niet alleen. Hij is samen met een andere herder en ze hebben twee honden bij zich.

"Mensen zetten de motor van hun auto uit en maken een foto of video."

Drukke kruispunten moeten overgestoken worden en dat gaat niet altijd even snel. “Als je in de auto zit, wordt er meteen getoeterd als je niet meteen gaat rijden als het groen is. Maar als je met een kudde schapen over de weg loopt, gaat iedereen netjes aan de kant. Mensen zetten de motor van hun auto uit en maken een foto of video. Dat is heel mooi om te zien.” In een weiland in Mierlo kunnen de schapen woensdagavond rustig grazen en bijkomen van de eerste etappe. Donderdag wacht etappe twee: Mierlo-Valkenswaard. Beelden van de kudde in Helmond:

