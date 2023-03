Bende gepakt na tientallen woninginbraken en autodiefstallen

De politie heeft vier mannen aangehouden, die verantwoordelijk zouden zijn voor zeker 35 woninginbraken en autodiefstallen. Ze waren vooral actief in het midden en westen van Brabant.

De afgelopen maanden werden die regio's geplaagd door een reeks inbraken en diefstallen. Het was onder meer raak in Bavel, Bergen op Zoom, Breda, Dorst, Etten-Leur, Gilze, Halsteren, Oosterhout, Roosendaal en Waalwijk. Ook sloegen ze toe op meerdere plekken in Zeeland.

Het onderzoek startte afgelopen najaar al en heeft bijna een half jaar geduurd. Nu denkt de politie genoeg bewijs te hebben om in ieder geval een deel van de bende aan te houden.

Op 9 maart werden al drie mannen uit Bergen op Zoom (30), Roosendaal (18) en het Zeeuwse Goes (32) aangehouden. Een paar dagen later, op 12 maart, volgde er nog een vierde: een 25-jarige man uit Bergen op Zoom. De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen.

Toyota's

De mannen zouden telkens in een andere samenstelling en met wisselende auto's op pad gaan. In eerste instantie richtten ze zich vooral op woninginbraken, maar begin dit jaar verlegden ze hun focus naar auto's. Vooral Toyota's van het type RAV4 waren het doelwit.

Dat leidde uiteindelijk ook tot de arrestaties. Toen de mannen op 9 maart zo'n auto probeerden te stelen, konden ze worden aangehouden in Ulvenhout en Breda. Inmiddels zijn de huizen van de vier doorzocht. Daar werden ook gestolen spullen gevonden.