Stormloop op gratis tomaten: 'Na een kwartier was container al half leeg!'

Aan de Conradweg in Bergen op Zoom was er donderdagochtend een heuse stormloop op 13.000 kilo tomaten. Die werden daar gratis uitgedeeld. Jacky Masseurs van beroepsopleider Curio stond te kijken van de enorme belangstelling.

"Wij kregen deze tomaten van een kweker in Steenbergen", legde Jacky donderdagochtend uit in het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER! "Die kweker ging zijn winterstop in en had heel veel tomaten over van B-kwaliteit. Het schilletje was ingescheurd of ze waren niet rood genoeg waren voor de verkoop. Hij vroeg of wij die tomaten niet wilden hebben. Misschien voor een goed doel?"

De overgebleven tomaten wilden we niet op de composthoop gooien."

Daar zag Curio wel wat in. "Dit idee paste prima binnen het soepproject van de stichting VoedSaam, Die stichting hebben we opgericht om kansarmen, ouderen en daklozen te helpen. We besloten er tomatensoep van te maken die we twee keer per week uitdelen." Van de 17.000 kilo tomaten die Curio had gekregen, ging zo'n 4000 kilo in de soep. Maar de trailer, waarin de tomaten bij min 21 graden werden bewaard, moet nu terug naar de kweker. Die start namelijk 1 april weer op. "Die overgebleven tomaten wilden we niet op de composthoop gooien. Dan delen we ze liever uit."

"Om kwart over acht was al de helft van de container leeg!"

Dat bleek een goed idee. Er bleek enorm veel belangstelling. "Het is hier verschrikkelijk druk", vertelde Jacky donderdagochtend. "Mensen willen allemaal graag deze tomaten hebben. Om acht uur zouden we beginnen. We zijn in de file hier naartoe gekomen, het was een gekkenhuis! Om vijf voor acht stonden hier al honderd mensen. Dat hadden wij niet verwacht! Om kwart over acht was de container al half leeg!"

De tomaten waren opgeslagen in een container bij een temperatuur van -21 graden (foto: Zuidwest TV).

Al voor het uitdelen van de tomaten begon, stonden meer dan honderd mensen te wachten in Bergen op Zoom (foto: Zuidwest TV).