Aaron (22) sloeg tijdens de coronalockdown zijn vuisten stuk op de muren

Aaron Jansen (22) sloeg tijdens de coronalockdown zijn vuisten stuk op de muren van zijn studentenkamer en kon daar niet mee stoppen. Hij was net verhuisd naar Tilburg toen de coronaregels van kracht werden. "Ik kon niet naar mijn vrienden en familie. Ik voelde me heel eenzaam." Onderzoek van de GGD bevestigt dat de coronalockdowns jongeren mentaal flink hebben geraakt. Meer dan de helft had vorig jaar psychische problemen: meestal lichte klachten, maar een derde van hen denkt regelmatig aan zelfmoord.

De GGD noemt de uitkomst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 'zorgelijk'. In 2019 had nog geen kwart van de jongeren psychische problemen.

"Elke dag verloor het leven een beetje meer kleur."

Aaron is niet verbaasd over de uitkomst van het onderzoek. Hij voelde zichzelf iedere dag somberder worden in de coronaperiode. "Elke dag verloor het leven een beetje kleur. Uiteindelijk was alles grijs en ook dat werd donkergrijs." "Corona moet zo snel mogelijk de wereld uit", bedenkt Aaron. "De enige manier om hieruit te komen is door je aan alle voorschriften te houden. Ik waste voortdurend mijn handen, hield afstand en ging zo min mogelijk de deur uit. Het hielp niet want corona bleef."

"Toen ik niet kon stoppen met mijn handen stukslaan, heb ik hulp gezocht."

Ondertussen ging het geestelijk steeds slechter met Aaron. "Ik voelde een enorme stress. Ik ontwikkelde hierdoor allemaal tics. Ik begon mijn handen kapot te slaan op de muren en kon daar niet meer mee stoppen. Toen heb ik hulp gezocht. Ik kreeg hiervoor medicijnen, maar daar werd ik erg moe en nog somberder van." Een hardlooptherapeut hielp Aaron uiteindelijk van zijn tics en medicijnen af. "Ik kreeg wel pittige afkickverschijnselen. Mijn hele lijf kon minutenlang compleet verkrampen waardoor ik helemaal op slot stond. Als ik daaruit kwam, had ik de rest van de dag spierpijn."

"Ik ben er nog niet, ik leef van dag tot dag."