Kristel vertelt meiden dat ze bij haar containerbedrijf moeten komen werken

Het is donderdag Girlsday en daarom bezochten 60 pubermeiden het containerbedrijf van Kristel Groenenboom in Oosterhout. De bedoeling was de meiden enthousiast te krijgen om de techniek in te gaan. Op haar 23ste nam Kristel het bedrijf over van haar vader. "Wat mannen kunnen, kunnen vrouwen ook, zei hij altijd."

De mavo-scholieren van Curio in Oosterhout en het Munnikenheide College in Ruphen kregen gezelschap van de ministers Robert Dijkgraaf (Onderwijs) en Micky Adriaansens (Economische Zaken). Beiden vinden het belangrijk dat er meer vrouwen in de techniek gaan werken, want die branche schreeuwt om extra handen. Nu is dat maar 13 procent.

"Het is gemakkelijker om 60 mannen stil te krijgen dan 60 giechelende pubermeiden", concludeerde directeur Kristel al snel.

Mannen de baas

Kristel (36) werd vorig jaar als jongste vrouw ooit uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Dat vonden de meiden wel boeiend, zo'n jonge vrouw die leidinggeeft aan al die mannen. Want ook bij Kristel werken voornamelijk mannen al zou ze dat zelf graag anders zien.

Zelf is ze er niet vies van om met de handen te werken. Ze kan praktisch overal zelf bijspringen als dat nodig is. Zo is ze de enige topvrouw met een lasdiploma.

De meiden reageerden enthousiast tijdens de rondleiding over haar bedrijfsterrein. "Ik zie dingen die ik nooit eerder gezien heb", reageert Yasmin. Toch ziet zij zichzelf niet werken in de techniek. "Hoewel producten ontwerpen is ook best technisch, toch?"

'Blijft gek'

Ook haar leeftijdsgenoten zijn onder de indruk van het containerbedrijf. "Ik denk dat vrouwen dit werk net zo goed kunnen, maar ik zie het mezelf niet doen", zegt Romy. "Dat je ook zo weinig vrouwen in de bouw ziet, zorgt er ook voor dat het gek blijft om die richting te kiezen als vrouw", meent Carmen.