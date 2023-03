Zonnepanelenbedrijf streng voor zijn medewerkers: 'Veilig of je ligt eruit'

Installateurs van zonnepanelen werken regelmatig onveilig, blijkt uit onderzoek van de arbeidsinspectie. Maar hoe hoort het dan? Een valhek, een harnasje, een stevige steiger en eventuele andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zo leren ze de monteurs bij Kemkens Solar in Oss. Wie ondanks die instructie niet veilig werkt, vliegt eruit. Zo werd er donderdagochtend nog een monteur ontslagen, vertelt vestigingsleider Alexander Plantenga.

Monteurs lopen heen en weer op het dak van een boerenloods bij Deursen. Het is een flinke klus om alle zonnepanelen te leggen in het dorp bij Ravenstein. Hoogtevrees hebben ze niet, maar mochten ze uitglijden en toch vallen, dan is er altijd nog een veiligheidsharnasje en een groot valhek.

"Zodra we een opdracht krijgen, gaan we eerst kijken en inventariseren we de risico's," zegt Plantenga. "Wat zijn de gevaren? Hoe kunnen we het veilig maken?"