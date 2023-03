Man (22) doodgestoken met groot mes, mogelijk om zijn dure donsjas

De dodelijke steekpartij waarbij een 22-jarige Helmonder om het leven kwam in Rotterdam, was mogelijk het gevolg van een ruzie over zijn jas. De man droeg een donsjas van het dure merk Moncler. Dit meldt de regionale omroep Rijnmond. De steekpartij gebeurde woensdag midden in een drukke winkelstraat, veel mensen zagen het drama van dichtbij gebeuren.

De vermoedelijke dader is een 19-jarige man uit Spijkenisse, hij zou het slachtoffer in zijn buik hebben gestoken met mes van 40 tot 50 centimeter lang. De rechtbank in Rotterdam bepaalt deze vrijdag of hij langer vast blijft zitten. Het slachtoffer was met een vriend in Rotterdam op de Korte Lijnbaan, dat is een populaire winkelstraat in het centrum van de stad. Vooral rondom de fastfoodrestaurants stonden veel mensen, vooral jongeren die in hun schoolpauze een snack halen. Rond één uur brak grote paniek uit voor een vestiging van McDonald’s. Verschillende mensen zagen hoe een man in zwarte kleding een andere man meermalen in zijn buik stak. Ook zou er zijn geslagen. Volgens omroep Rijnmond vlogen donsveren in de lucht en renden mensen gillend alle kanten op.

"Het leek op een slagersmes."

De dader van de steekpartij rende weg in de richting van het Stadhuisplein. Mogelijk maakte hij deel uit van een groep jongeren, van wie een aantal een bivakmuts droeg. Hij werd snel na de steekpartij een paar straten verderop aangehouden. Volgens een medewerkster van een kledingwinkel in de buurt was het mes ‘zo lang als mijn arm.’ Een andere ondernemer vertelde: "Het leek op een slagersmes waarmee je een koe kan slachten.” De politie vond het mes in een steeg achter de Korte Lijnbaan.

Het mes waarmee gestoken zou zijn (foto: Rijnmond).

Voor de veelal jonge omstanders waren het benauwde minuten. Twee tienermeisjes vluchtten een naastgelegen kledingzaak in. "Eentje was helemaal de weg kwijt. Die was in shock en ging bijna van haar stokje van het huilen", vertelde de eigenaar. Ondertussen was het slachtoffer de McDonald’s-vestiging binnen gerend. De manager van het fastfoodrestaurant ontfermde zich over de zwaargewonde Helmonder totdat politie en ambulance zich meldden. Het slachtoffer werd in de ziekenwagen gelegd waar hij werd gereanimeerd. Later die avond overleed de man uit Helmond in een ziekenhuis.

"Ik durfde niet te kijken."