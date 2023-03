Bedrijf met 82.000 kippen mag nog even blijven zonder natuurvergunning

Milieuclubs willen dat de provincie ervoor zorgt dat opfokbedrijf Engelen aan de Zandstraat in Someren de helft van haar 80.000 kippen wegdoet. De natuurvergunning van de kippenboer werd eind 2021 al ingetrokken, maar de provincie grijpt niet in. Voordat de rechter hierover beslist, wil hij eerst dat de provincie eerst beter uitlegt waarom ze dat niet doet.

Volgens de provincie is de maatregel voor kippenboer Twan Engelen onevenredig zwaar. Ze wil de boer een nieuwe vergunning geven, maar dat kan alleen als die geen extra stikstof voor natuurgebieden oplevert. Het Aerius-systeem dat dat meet, is nu niet bruikbaar, maar dat probleem moet binnenkort opgelost zijn.

De rechter vindt dat de provincie niet alleen de belangen van de kippenboer moeten meewegen, maar ook die van de natuur. De rechter wil beter zien wat het effect is van het bedrijf op de omliggende natuurgebieden.

Langslepend conflict

De zaak loopt al jaren. Al vanaf 2013 proberen milieuclubs en omwonenden de bedrijfsuitbreiding van het opfokbedrijf terug te draaien. Boer Twan Engelen kocht stikstofruimte van vier omliggende bedrijven om zo zijn bedrijf uit te kunnen breiden van 39.900 naar 82.000 dieren. Daar kreeg hij van de provincie een natuurvergunning voor.

Twee van de vier bedrijven waarvan Engelen de stikstofruimte kocht, hadden al lang geen dieren meer. Daar werd dus helemaal geen stikstof meer uitgestoten. Natuurclubs en omwonenden stapten naar de rechter omdat de uitbreiding volgens hen dus wél tot meer stikstofuitstoot leidt.

Natuurvergunning ingetrokken

De hoogste bestuursrechter besloot eind 2021 na jaren procederen dat de provincie de afgegeven natuurvergunning inderdaad moest intrekken.

Met die uitspraak op zak, had de provincie ervoor moeten zorgen dat de uitbreiding van het aantal dieren bij Twan Engelen zou worden teruggedraaid, zeggen de natuurorganisaties. Dat heeft de provincie niet gedaan.

Haast geboden

De provincie krijgt nu van de rechtbank zes weken de tijd om beter uit te leggen waarom er volgens haar niet ingegrepen moet worden.

Er is volgens de rechter haast geboden omdat boer Twan Engelen in september weer nieuwe kuikens gaat opkweken. Het duurt 20 weken voordat een kip klaar is voor de slacht. Voor de volgende lichting wil de rechter een beslissing kunnen nemen over de toekomst van het opfokbedrijf.