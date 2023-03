Maria werkt 50 jaar bij de Albert Heijn: 'Mensen winkelen nu heel anders'

Een feestje bij de Albert Heijn in Putte, want Maria Smeyers (65) werkt precies vijftig jaar bij de supermarkt. Het boegbeeld, de moeder, het bloemenmeisje, zijn een paar bijnamen die collega’s en klanten haar gaven. Na al die jaren vindt ze het onderhand wel tijd worden om te stoppen. “Die zelfscankassa vind ik maar niks. Dan mis je het praatje en de gezelligheid."

Maria komt in een blauw busje, in een blauw pak aan bij de blauwe supermarkt. Blauwe confetti wordt afgeschoten terwijl ze over een blauwe loper naar binnen loopt. “Ik heb echt een blauw hart”, zegt ze.

“Deze afdeling is haar trots, haar passie en haar winkeltje.”

Op 31 maart 1973 begon Maria op de vleesafdeling. Ze stopte met school toen ze 15 was en begon toen in de winkel. Ze sneed de hele dag rookvlees. Daarna heeft ze zo'n beetje alles gedaan. “Ik heb vakken gevuld, op de groenteafdeling gestaan, en lang achter de kassa gezeten. Daarna ben ik de administratie gaan doen”, somt Maria op. “Toen brood, vlees en kaas. Ik heb alles gehad.” Maar de laatste jaren is de servicebalie en de bloemenhoek haar plekje. “Ik kan hier de hele winkel overzien en alle klanten zie ik binnen komen”, vertelt Maria terwijl ze een tijdschrift afrekent. “Deze afdeling is haar trots, en haar passie”, zegt manager Jeremy Dudok. “Deze dorpswinkel heeft de grootste omzet bloemen en planten van de bijna duizend AH-winkels in Nederland. En dat komt door Maria.” En er staat en record op naam van Maria: vorig jaar heeft ze op de Belgische Moederdag in vier uur 700 bossen bloemen verkocht.

"Ik heb het levenspatroon van mensen helemaal zien veranderen."

Klanten staan in de rij om Maria te feliciteren met haar jubileum. “Ze is heel vriendelijk en altijd meelevend. Iedereen kent haar en zij kent iedereen”, vertelt klant Brigitte. En dat blijkt ook als even achter de kassa kruipt. “Hoe gaat het met je? Ik heb je even niet gezien. Was je ziek?”, vraagt Maria meteen. “Deze winkel betekent heel veel voor mij. Wat wil je na een halve eeuw?”, zegt ze met wat emotie in haar stem. “Ik heb veel verbouwingen meegemaakt. Ik heb gezien hoe mensen anders gingen winkelen. Van rustig boodschappen doen en versproducten kopen, naar gehaast en kant-en-klaarmaaltijden.”

“Het werk ga ik niet missen, de klanten wel.”

En de grootste verandering? “De zelfscan.” Daar moet ze toch niet veel van weten. “Ik heb liever de gewone kassa, het is persoonlijker. Voor mij had die zelfscan niet gehoeven.” Ze heeft nooit gedacht aan stoppen. “Ik ben blij dat ik altijd in Putte heb mogen werken. Een andere Albert Heijn zag ik niet zitten. Dit is mijn winkel.” Maar toch gaat dat nu gebeuren. Over twee maanden neemt Maria afscheid van haar winkel. Na vijftig jaar heeft ze zin om in haar tuin te gaan werken en in het verenigingsleven te duiken. “Het werk ga ik niet missen, de klanten wel”, besluit ze.