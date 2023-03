18 kilo hennep gevonden in twee auto's, drie mensen aangehouden

In twee auto's op een parkeerplaats aan de Nederheidsebaan in Schijf is donderdagmiddag achttien kilo hennep en anderhalve kilo hasj gevonden. Een 27-jarige man uit Oudenbosch en een 20-jarige vrouw en een 19-jarige man uit België zijn aangehouden.

Na tips besloten gingen agenten naar de parkeerplaats in de bossen. Daar zagen ze meerdere auto’s staan. In twee auto’s vonden ze meerdere zakken met softdrugs. Auto's en telefoons in beslag genomen

De drie verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en in de cel gezet. Ook hun auto’s en telefoons zijn in beslag genomen. De politie heeft ook alle anderen op parkeerplaats gesproken en hun auto’s gecontroleerd. Zij mochten daarna gaan. De partijen drugs zijn in beslag genomen. Agenten hebben het huis doorzocht van de verdachte uit Oudenbosch. Daar werd niets gevonden. De verdachten zitten nog vast en worden deze vrijdag verhoord.