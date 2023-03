Man maakt met babbeltruc tienduizenden euro's buit en krijgt celstraf

Patrick van D. uit Drunen heeft een celstraf van 71 dagen gekregen en een taakstraf van 180 uur voor het oplichten van mensen met een babbeltruc in Breda. Een poging tot oplichting in Kaatsheuvel mislukte, omdat een alerte dochter snel haar ouders kwam helpen.

Samen met anderen benaderde de 19-jarige Van D. oudere mensen in Breda en Kaatsheuvel met de mededeling dat hun rekening bijna was gehackt. Zogenaamd als medewerker van een bank. Om verdere problemen te voorkomen, moesten de mensen meteen hun pincodes doorgeven en daarna zou een medewerker van de bank de bankpassen komen halen.

40.000 euro van de kerk

Kort na het ophalen van de passen werden dan grote bedragen gepind of overgeschreven naar klusjesbedrijven. Zo verloor de Molukse kerk in Breda bijna 40.000 euro en een andere persoon ongeveer 6700 euro. In Kaatsheuvel trof de dochter van het oudere echtpaar Van D. aan in de tuin voor het huis. Ze maakte snel een foto waarop hij er meteen vandoor ging.

Van D. moet de verdwenen bedragen terugbetalen aan de gedupeerden. De banken vergoeden wel een deel van de schade, maar lang niet alles. Van D. moet de Molukse kerk bijna 22.000 euro terugbetalen en de penningmeester 2500, waarvan 500 euro schadevergoeding. Een andere gedupeerde krijgt nog 6700 euro van Van D.

De verdachte ontkende tijdens de zitting met kracht dat hij te zien is op de beelden van een pinautomaat in Breda. In het dossier zitten echter foto’s van vele verdachte pintransacties in heel Nederland waarbij, volgens meerdere rechercheurs, steeds Patrick van D. te zien is. Kenmerken van zijn gezicht, zoals een opvallende pukkel of moedervlek op zijn voorhoofd, een zelfde jas of schoenen wijzen er volgens hen allemaal op dat hij onderdeel is van een ‘geoliede machine’ die met babbeltrucs geld verdient.

Patrick van D. hoeft niet meer terug de cel in. Hij heeft de 71 dagen celstraf al in voorarrest uitgezeten. Wel kreeg hij van de rechtbank in Breda nog 100 dagen cel voorwaardelijk voor het geval hij nog een keer in de fout gaat.

LEES OOK:

Kerk verloor bijna 40.000 euro door babbeltruc, verdachte ontkent alles