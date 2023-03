Tankstationschutter bekent fatale schoten: 'Anders was ik zelf dood'

Javier L. (41) heeft bekend dat hij in december Ludson S. (37) heeft doodgeschoten bij het Esso tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. De Tilburger zegt dat hij al langer bedreigd werd door het slachtoffer en diens broer. Hij moest zich wel verdedigen, vertelde hij vrijdag op een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Breda: “Anders was ik zelf dood geweest.”

Op 21 december werd Ludson S. aan het begin van de avond doodgeschoten bij het tankstation. Hij kwam daar samen met zijn broer tanken. Verdachte L. was daar al even. Toen de broers S. aankwamen en L. zagen, bedreigden ze hem weer, zo vertelde de verdachte vrijdag. Hij trok daarop een pistool, dat hij van een vriend had gekregen.

De officier van justitie zei dat op beelden te zien is dat L. meteen begint te schieten. Eerst op Lutgardo S. (34) en later op zijn broer, Ludson S. Die wordt meerdere keren geraakt. Volgens de officier is daarna te zien dat L. naar Ludson toeloopt en van dichtbij nog enkele keren op hem schiet.

De advocaat van L. zei dat zijn cliënt dit nooit heeft gewild, maar dat hij niet anders kon. Vier dagen voor de dodelijke schietpartij werd hij nog bedreigd met een vuurwapen op het Verdiplein in Tilburg-Noord.

Rapper Boechi

Op de dag van de schietpartij werd hij ook bedreigd tijdens de herdenkingsdienst voor de doodgeschoten rapper Boechi bij het Willem II-stadion. Daar kreeg hij te horen dat 'het vandaag zou gaan gebeuren’. Volgens L. zag zijn zoon een vuurwapen. Die kon zich op de man met het vuurwapen werpen en zo voorkomen dat er daar werd geschoten.

Later die dag troffen beide partijen elkaar weer bij het tankstation. De advocaat van L. wees erop dat de broers als zeer gevaarlijk bekend stonden. Zo is Lutgardo momenteel verdachte in de moordzaak rond Peter R. de Vries. Justitie denkt dat hij mensen ronselde om de zwaargewonde De Vries te filmen.

Ongewapend

Eerder is deze Lutgardo al veroordeeld voor een dodelijke overval en vuurwapenbezit. Overigens waren de broers bij het tankstation ongewapend.

Javier L. heeft in de afgelopen maanden uitgebreid verklaard dat hij degene is die Ludson doodschoot en ook beelden wijzen dat uit. Zijn advocaat wilde dat L. zijn proces in vrijheid mag afwachten, omdat er sprake zou zijn van noodweer. De rechter ging daar niet in mee.

De rechtszaak zal hoogstwaarschijnlijk niet voor de zomer inhoudelijk worden behandeld. Een aantal onderzoeken is nog niet klaar. Zo wil de advocaat nog de man laten verhoren die bij L. in de auto zat bij het tankstation. Tot nog toe weigert deze ooggetuige iets te zeggen over zaak.

LEES OOK:

Ooggetuige van dodelijke schietpartij: 'Ik stond tegenover de schutter'

Beelden van het opstootje na de herdenkingsdienst: