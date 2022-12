Ooggetuige van dodelijke schietpartij: 'Ik stond tegenover de schutter'

Onwerkelijk. Zo noemt ooggetuige Ralf Bodelier de dodelijke schietpartij bij een tankstation in Tilburg woensdagavond. Bodelier liep aan de overkant van de straat en zag de dader wegrennen, maar hij zag niemand die in paniek was. “Je weet dan niet wat je moet doen. Het is een hele vreemde ervaring.”

Bodelier liep woensdag rond zes uur op het voetpad naast de Ringbaan-Oost, aan de overkant van het Esso-tankstation. Hij kwam net terug van zijn werk in Tilburg, waar hij ook woont.

"Ik dacht, dat is vreemd vuurwerk, en wat een rare plek om vuurwerk af te steken.”

“Ik had oortjes in en was een podcast aan het luisteren. Toch hoorde ik alsnog vijf of zes knallen. Ze waren heel hard en dof. Ik dacht, dat is vreemd vuurwerk, en wat een rare plek om vuurwerk af te steken.” Vervolgens zag hij een man wegrennen pal tegenover hem, aan de overkant van de straat. “Hij liep tussen de auto’s bij het tankstation door en rende hard weg. Ik zag zijn gezicht niet, want hij had een capuchon op. Maar ik zag wel dat hij iets zwarts in zijn hand had.” Even snapte Bodelier niet precies wat er gebeurde. “Het ging allemaal heel erg snel. Je hebt nauwelijks tijd om na te denken. Maar goed, die link met een pistool was snel gelegd vanwege de knallen en de capuchon. Er was geschoten, dat was duidelijk.”

"Alles leek heel normaal eigenlijk. Ik dacht even: misschien is er in de lucht geschoten?"

Bovendien zag Bodelier niet of er ook op iemand geschoten was. “Sterker nog, ik zag in het tankstation gewoon mensen lopen en bewegen alsof ze aan het werk waren. Er kwam ook nog een man heel traag uit de richting van de wasstraat lopen. Hij was heel rustig. Alles leek dus normaal. Ik dacht: misschien is er enkel in de lucht geschoten?” Toen hij thuiskwam hoorde Bodelier dat er toch op iemand geschoten was. Het slachtoffer, een 37-jarige Tilburger, was ter plaatse overleden. Overigens probeerde Bodelier nog wel de aandacht van toegesnelde agenten te trekken. “Ze kwamen met getrokken wapens op het tankstation af. Ze renden over de Ringbaan-Oost, die vanwege een ongeluk was afgezet. Maar plots werden ze door een andere man gewenkt. Toen heb ik 112 gebeld en uitgelegd waar de dader heen rende.”

"Dat moment, dat was heel onwerkelijk. Je ziet het, maar weet niet wat je moet doen."

Achteraf heeft Ralf Bodelier nog altijd een gek gevoel bij wat hij heeft meegemaakt. “Ik stond vrijwel tegenover de schutter. Er was vanwege de afzetting ook geen verkeer op de weg. Dat moment, dat was heel onwerkelijk. Je ziet wat er gebeurt, maar weet niet wat je moet doen. Het is een hele vreemde ervaring.” De politie is nog altijd druk bezig met het onderzoek naar de schietpartij. Het aantal verdachten staat nu op zeven. Een van de verdachten is de vermoedelijke schutter, hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het gaat om een 41-jarige man die niet in Nederland woont. Mark van Kempen is een andere ooggetuige. Hij zag één van de aanhoudingen recht voor zijn neus gebeuren op een terrein vlakbij het tankstation. Hij vertelt erover in deze video.

