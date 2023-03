Peter Gillis moet dwangsom van 200.000 euro betalen

De Oostappen Groep van Peter Gillis moet een dwangsom van 200.000 euro aan de Zeeuwse gemeente Terneuzen betalen. omdat hij illegaal arbeidsmigranten heeft gehuisvest op vakantiepark Marina Beach. De realityster moet nog eens vier ton betalen als er over drie maanden nog steeds die buitenlandse arbeiders wonen. Terneuzen is de zoveelste gemeente die Gillis aanpakt.

Al in 2018 kreeg Gillis van de gemeente een dwangsom van 100.000 euro wegens illegale huisvesting van arbeidsmigranten. De uit Ommel afkomstige Gillis ging hiertegen in beroep. De Raad van State moet hierover nog een uitspraak doen.

Hercontroles met hetzelfde resultaat

Nieuwe controles in 2021 toonden aan dat er nog steeds arbeidsmigranten in het park woonden, waarop de gemeente vorig jaar een dwangsom van 200.000 euro oplegde. Na meerdere hercontroles wordt dat bedrag nu ingevorderd en wordt een nieuwe dwangsom van 400.000 euro in het vooruitzicht gesteld.

"Helaas blijft de Oostappen Groep de regels overtreden", stelt burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen. "Hij overtreedt het bestemmingsplan en dat moet stoppen", zo verduidelijkt de voormalige wethouder van de gemeente Eindhoven.

Dwangsom van een miljoen

Vorige week kreeg Gillis nog een dwangsom aan de broek van een miljoen euro. De Limburgse gemeente Peel en Maas legde die op voor een soortgelijke overtreding op vakantiepark De Berckt in Baarlo.

