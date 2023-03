Met drank of drugs op achter het stuur: zo voelt dat

Bezoekers van de binnenstad van Eindhoven mochten vrijdag met drank of drugs op achter het stuur stapten. Wees gerust: niet echt maar in een simulator. Daarin konden (aankomende) bestuurders meemaken hoe het is om te rijden onder invloed.

Op het 18-Septemberplein konden mensen in een 'auto' met een kapotte voorruit stappen. Net als in een echte auto was er een stuur, gas en rempedaal. Bestuurders konden kiezen voor alcohol, xtc, paddo’s of cannabis. Met een virtual reality-bril op kon de avontuurlijke rit beginnen.

"Ik reed maar 20 op een weg waar je 50 mag."

Bas is een van de mensen die in de simulator stapte. Hij koos voor alcohol. “De reactietijd was vertraagd, dus ik reageerde heel laat en mijn inzicht was veel slechter", vertelt hij. "Ik kreeg ook informatie en als je dan leest dat ieder weekend twee dronken jongeren zich doodrijden, is dat wel heel erg om te zien.” Ook onze verslaggever Ista van Galen gaat de uitdaging aan. Ze kiest cannabis. Dat is een rustgevende drug, maar juist daardoor vaak onderschat. Ze rijdt bijna een paar fietsers aan, reageert twee seconden later en is extra voorzichtig. “Hoewel ik het gaspedaal vol indrukte, reed ik maar 20 op een weg waar je 50 mag. Dat is dus die verkeerde inschatting die je maakt door die drugs.”

"Gelukkig zien we heel weinig mensen een tweede keer terug."

Vorig jaar werden er in Brabant meer dronken automobilisten betrapt dan ooit tevoren. Bijna 5800 bestuurders werden op de bon geslingerd, veertig procent meer dan een jaar eerder. Dronken automobilisten moesten een boete betalen en een dure cursus van een paar dagdelen volgen om hun rijbewijs terug te krijgen. Vanaf zaterdag geldt dat ook voor bestuurders die betrapt worden met drugs op. Want jonge bestuurders worden steeds vaker aangehouden onder invloed van lachgas, cannabis of xtc. Zo’n cursus moet zorgen voor meer bewustwording. “We weten uit ervaring bij alcohol dat mensen het supergênant vinden om daar te zitten", vertelt Nanda Troost, woordvoerder van het CBR. "Bovendien kost het meer dan duizend euro en ze leren ervan. Dus gelukkig zien we daar heel weinig mensen een tweede keer terug."