Terence uit Tilburg verborg zichzelf jarenlang, maar nu niet meer

Terence heeft vitiligo. Een aandoening waarbij pigmentcellen afsterven waardoor de huid wit wordt. Naar schatting ongeveer een kwart miljoen mensen in Nederland heeft daar op de een of andere manier last van. Ook Michael Jackson had vitiligo. Reden waarom Terence altijd een bijzondere band voelde met de megaster. Hij voelde zich als 8-jarige opeens heel alleen toen Michael Jackson in 2009 overleed en hij schaamde zich voor zijn gezicht.

Maar daar besloot hij op zijn 18e mee te stoppen. Hij wilde zichzelf niet meer verbergen. En toen hij op een dag wat langer op het station in Tilburg was omdat hij de trein had gemist, werd hij door een fotograaf gescout. Hij twijfelde geen moment. Het modellenwerk heeft hem al veel gebracht. Gemiddeld is hij zo'n drie keer per maand in het buitenland voor een een fotoshoot. Voor de camera voelt hij zich helemaalt thuis. "Ik kan me goed uiten op een foto", zegt hij, "laten zien wie ik ben".

