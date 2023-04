Speciaal team voor natuurbranden zoals in de Peel is nu écht inzetbaar

Een lang gekoesterde wens van de Brabantse brandweer is nu eindelijk in vervulling gegaan. Een speciaal team voor het blussen van natuurbranden is vanaf zaterdag inzetbaar: de Handcrew Zuid-Nederland. Na enorme branden in onder meer natuurgebied de Deurnese Peel streed het zuiden voor een eigen team. "We hebben nu veel meer slagkracht dan bij de Peelbranden", zegt teamleider Frank van Krieken van de brandweer Brabant-Noord.

Het is de tweede brandweereenheid in Nederland die is gespecialiseerd in de bestrijding van natuurbranden. Bij de enorme natuurbranden in 2020 moest dit team nog uit Overijssel komen en daarmee ging kostbare tijd verloren. "Dit eigen team is dan ook heel belangrijk. Ik ben ontzettend blij en trots", zegt Van Krieken, opgewekt. "We kunnen nu sneller bij de brand zijn. We zijn beter opgeleid, beter uitgerust en ook efficiënter. We hebben nu veel meer slagkracht dan bij de Peelbranden." Harken en kettingzagen

Het team komt op plaatsen waar blusvoertuigen niet kunnen komen. De leden van de handcrew gaan in kleine groepjes te voet de natuur in om het vuur te bestrijden. Ze gebruiken speciaal gereedschap zoals schoppen, harken, kettingzagen en bladblazers. Ook hebben de veel mobielere teams waterrugzakken waarmee we kleine brandhaardjes kunnen blussen. "Het draait bij dit team veel meer om het weghalen van brandstof dan om het blussen", legt Van Krieken uit. In de buurt van het vuur graaft en hakt de handcrew bijvoorbeeld geulen. Planten en wortels worden dan weggehaald, waardoor een zogenoemde stoplijn ontstaat. De vlammen worden dan letterlijk gestopt: het vuur kan zich dan niet verder verspreiden. Het team is te herkennen aan opvallend gele pakken. Deze brandweermannen en -vrouwen hebben kleding die lichter is, beter ademt, meer vocht opneemt en afgeeft en oververhitting voorkomt. Meer kans op natuurbrand

“Nu er steeds meer langere, drogere periodes zijn, neemt de kans op natuurbranden ook toe. Het is heel goed denkbaar dat er op meerdere plekken tegelijkertijd een natuurbrand ontstaat. Dat hebben we al eerder ervaren", zegt Sraar Theeuwen van de brandweer Limburg-Noord. Bekijk in de video hoe het team te werk gaat:

