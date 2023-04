Koperdieven stelen zelfgemaakt grafmonument: 'Die is onvervangbaar'

Dieven hebben een koperen monument gestolen, dat bij het graf van de ouders van Pascal van de Rakt in Baarle-Nassau lag. Een dierbare en onvervangbare plaat, want na de dood van zijn moeder had zijn vader het gedenkteken zelf ontworpen en gemaakt. "Mijn oudste broer en zus zijn er emotioneel onder", zegt Pascal.

De diefstal gebeurde een week geleden, midden in de nacht. De volgende ochtend ontdekte iemand van de kerk het en die ging bij Pascal thuis langs. "Ik wist wel dat er soms koper werd gestolen, maar had er nooit bij stilgestaan dat ze die afdekplaat mee zouden nemen”, zegt Pascal. “Ik ben er zelf redelijk nuchter onder. Maar mijn oudste broer en zus zijn er emotioneel onder. Zij gingen wat vaker bij het graf op bezoek." De vader van Pascal ontwierp en maakte de grote koperen plaat zelf, nadat zijn vrouw in 1995 stierf. Het monument dekte het graf af. Toen pa Van de Rakt in 2007 overleed, is hij in het graf bijgezet. “Er staat geen inscriptie op of tekening in, dus ik vrees dat we die plaat nooit meer gaan terugzien", zegt Pascal. "Als dieven ‘m een beetje verbuigen, lijkt het net een normale koperen plaat." Wat de dieven wel bij het graf achterlieten, was een kleiner bordje met de namen en overlijdensdata van de ouders van Pascal. "Waarschijnlijk omdat ze die niet kunnen verkopen."

"De originele plaat is natuurlijk onvervangbaar.”