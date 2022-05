Grafschennis: het is strafbaar maar daders worden niet altijd gepakt

In de wijk Broekhoven in Tilburg zijn maandag zo'n veertien bronzen beelden van verschillende graven gestolen. Een voorbeeld van grafschennis: expres een graf kapot maken, bekladden of openen. En dat is strafbaar. Je kunt er zelfs de cel voor indraaien. Maar hoe snel gebeurt dit en welke opvallende voorbeelden van grafschennis kennen we nog meer in onze provincie?

Pleeg je een grafschennis? Dan kun je daar een boete krijgen van maximaal 9000 euro. Maar de maximale straf is zelfs een jaar cel.

Maar in veel gevallen kunnen de daders niet worden gepakt. Bijvoorbeeld omdat er geen beelden zijn van bewakingscamera's en ook geen getuigen. Voor de nabestaanden vaak erg verdrietig en frustrerend.

Tot celstraf komt het al zeker niet altijd bij deze zaken. Op papier staat er een maximale straf op grafschennis, maar in praktijk wordt er ook gekeken naar de geestelijke gezondheid van de daders. Er is niet altijd sprake van kwade opzet, in sommige gevallen zijn het verwarde mensen die de grafschennis plegen. Zij krijgen vaak eerder hulp dan celstraf.

Ook in onze provincie waren er een aantal spraakmakende gevallen van grafschennis, waar niet altijd een straf werd uitgedeeld.

Kindergraf

Damian H. stal in 2019 meerdere urnen en maakte een babygrafje open, om het lichaampje mee te nemen. Het meisje was in een witte deken gewikkeld en lag in een rietje mandje met een knuffel erbij. De deken, knuffel en resten van het mandje werden bij het graf gevonden, het lichaampje kwam nooit meer terug.

H. kreeg uiteindelijk 114 dagen celstraf, maar die had hij al in voorarrest uitgezeten. En hij kreeg een werkstraf van 240 uur. Hij hoefde niet meer terug de cel in, maar hij bleef wel in behandeling. Ook mocht hij niet meer op begraafplaatsen of in kerken komen.

Graf van Ajax-fan als doelwit

Het is alweer een aantal jaren geleden, maar het graf van Ajax-fan Michael van Luik op de begraafplaats van Mierlo werd in 2016 meerder keren geschonden. Een man plaste eroverheen en op een later moment gooide hij er bloemen weg en nam een kandelaar mee. In totaal werd het graf zes keer belaagd.

Een man van 48 uit Mierlo werd ervoor opgepakt nadat hij herkend was op camerabeelden. Onbekend is welke straf hij kreeg.