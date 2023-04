Olivier Boscagli is terug bij PSV na zwaar jaar: 'Het was emotioneel'

De terugkeer van Olivier Boscagli in de basis gaf de zege van PSV op NEC nog meer glans. Een jaar nadat hij een zware knieblessure opliep stond Boscagli weer in de basis en scoorde hij ook. De Fransman noemde het na afloop emotioneel.

Na zijn goal zakte Olivier Boscagli met tranen in zijn ogen naar de grond. “Dat had ik niet verwacht. Maar het was een emotioneel moment. Ik dacht terug aan mijn traject en dat deed iets met mij.”

Het revalidatietraject was erg zwaar. Een onschuldig incident leidde tot bijna een jaar afwezigheid. “Ik heb zitten huilen omdat ik niet kon lopen. Dat zijn dan zware momenten. Gelukkig kan ik nu naar de toekomst kijken. Ik ben blij dat ik er weer ben.”