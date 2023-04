Doodzieke Ben (66) haalt op eigen kracht de eindstreep: 'Schitterend'

'I did it my way.' Dat is waar het de doodzieke Ben van Nies zondag om ging. De 66-jarige Terheijdenaar zou koste wat kost zelf over de finish van de Verbeeten Challenge in Tilburg stappen. Alles om geld op te halen voor de ziekte die hem het leven gaat kosten: kanker. "De laatste meters doe ik zelf!"

Thuis op de bank in Terheijden bereidde Ben zich deze ochtend voor op een bijzondere dag. "Dit is het laatste wat ik doe. Ik doe een stuk in de rolstoel, maar de laatste meters doe ik zelf", zegt hij vastberaden. De geboren Rotterdammer blijft, ondanks al het verdriet, nuchter. "We kunnen er toch weinig aan veranderen. In het gezin maken we er ook grapjes over. Laatst nog, toen het over mijn crematie ging. Dat mijn zoon tijdens het afscheid zou voorlezen uit Harry Potter," grijnst hij.

"Met kerst kreeg ik te horen: 'U heeft nog maanden, geen jaren."

In 2020 werd alvleesklierkanker ontdekt bij Ben. In 2022 dacht het gezin dit ellendige hoofstuk, op de controles na, af te kunnen sluiten. Maar dat mocht niet zo zijn. Er bleken allemaal plekken op zijn lever te zitten. "Met kerst kreeg ik te horen: 'U heeft nog maanden, geen jaren'," vertelt Ben. "Maar ik hou het nu toch alweer vier maanden vol."

"We hadden er een hard hoofd in dat hij het zou halen. Maar nu is hij er toch."

In een ambulance van WensAmbulance Brabant toog Ben vandaag met zijn vrouw Hetty en dochter Nicole naar Tilburg. Zichtbaar genoot hij van alle aandacht die hij van meegereisde familie en vrienden kreeg. "We hadden er een hard hoofd in dat hij het zou halen. Maar nu is hij er toch," vertelt Nicole. Zelf vijf kilometer wandelen zit er niet meer in voor Ben. "Nee, wij gaan de ronde lopen met vrienden en familie. Maar het is en blijft een Van Nies, dus mijn vader wilde de route het liefst zelf, deels in een rolstoel, afleggen", zegt Nicole. "Daar is het helaas veel te koud voor. Als hij de laatste meters tot de finish loopt, is het meer dan voldoende."

"Ik ben zelf over de finish gelopen. Schitterend was het."

En zo geschiedde. Ben kreeg op het Olympiaplein in Tilburg de eer om zelf met een pistool het startschot te geven. De glunderende doorzetter kon rekenen op een enorm applaus en een hoop high fives. Toen na een uurtje de groep van vijftien man bij finish aankwam, sloot Ben zich bij hen aan. Vanuit zijn rolstoel, opgetild door zijn vrouw en kinderen, stapte hij op eigen kracht de laatste meters naar de eindstreep. Op de klanken van Frank Sinatra's My Way volbracht hij zijn missie. "Ik heb het gedaan: ik ben zelf over de finish gelopen. Schitterend was het." Met de hulp van dierbaren heeft Ben zo'n 1.500 euro opgehaald voor Instituut Verbeeten. Deze organisatie doet onderzoek naar behandelingen van kanker.