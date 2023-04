112-nieuws: gewonde bij botsing • geluidsoverlast in appartementencomplex

01.03

Een automobilist is gisteravond gewond geraakt nadat hij met zijn auto botste op een andere auto op de Helmondsingel in Deurne. Door nog onbekende oorzaak was een van de betrokken auto's op de verkeerde weghelft terechtgekomen. De gewonde automobilist is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. In de andere auto zaten een man en vrouw. Zij raakten niet gewond.