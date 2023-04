PSV ziet duel tegen Spakenburg als een 'Champions League-wedstrijd'

Hoewel het affiche anders doet vermoeden staat er dinsdag een ‘grote wedstrijd’ op het programma. PSV gaat het in de halve finale van het bekertoernooi opnemen tegen de amateurs van SV Spakenburg. Er is geen sprake van onderschatting volgens Van Nistelrooij. “We benaderen dit als een Champions League-wedstrijd.”

De trainer oogde dan ook scherp op de persconferentie, scherpte die hij ook vraagt van zijn spelers. “Ik verwacht dinsdag dezelfde focus als afgelopen zaterdag. Er staat een finale op het spel. We weten wat dat los kan maken van afgelopen jaar. Dat was geweldig.”

Dat Spakenburg de tegenstander is, maakt het affiche op papier bijzonder. Toch is de wedstrijd volgens Van Nistelrooij niet anders dan anders. “We benaderen deze wedstrijd alsof het een eredivisie- of Champions League wedstrijd is. Het is ook een grote wedstrijd, ongeacht de entourage.”

Ook de voorbereiding bleef hetzelfde als elke andere wedstrijden. Scouts zijn wedstrijden van Spakenburg gaan bekijken en er is een indruk van wat PSV kan verwachten. Ook de omgeving is geen verrassing voor de trainer. “Het is niet zo amateuristisch als je denkt. Er is gewoon een stadion, alleen dan wat kleiner. Het is een prachtige omgeving om er een mooie bekeravond van te maken.”

Wat betreft de bezetting bij PSV, is Phillipp Mwene nog een twijfelgeval. De rechtsback is hard nodig aangezien achterin de spoeling dun is. Olivier Boscagli is pas net terug van een zware knieblessure, het is de vraag of hij op het kunstgras weer negentig minuten gaat spelen. Deze twee twijfelgevallen komen bovenop de afwezigheid van Jarrad Branthwaite en Armando Obispo. Mogelijk gaat dus Jenson Seelt zijn opwachting maken.

