Wallaby die in het water viel mag na warme kruiken weer naar zijn moeder

De vijf maanden oude wallaby die zondagavond uit het water werd gered in Boxtel, is inmiddels weer herenigd met zijn moeder. Het dier maakt het goed en springt inmiddels weer vrolijk door het dierenpark in Park Molenwijk.

Voorbijgangers zagen zondagavond hoe de moeder tegen het hek aan sprong en ontdekten al snel het in het water gevallen diertje. Even later haalde de brandweer de opvallende drenkeling weer op de kant. Daar werd de onderkoelde wallaby snel in warmtefolie gewikkeld.

Medewerkers van de dierenambulance Brabant Noord-Oost hebben zich later over het dier ontfermd en het naar het Regionaal Dierenopvangcentrum Ravenstein gebracht. "Hij kwam hier onderkoeld en uitgedroogd binnen", vertelt een medewerker daar. "Dat zou je niet zeggen na zo'n poos in het water. Maar qua voeding had hij al even niks meer binnen gehad."

Toch herstelde de wallaby al gauw, mede door het snelle handelen. "Hij was natuurlijk verder niet ziek. We hebben hem eerst opgewarmd met kruiken. Toen 'ie eenmaal op temperatuur was, wilde hij ook weer eten."

Inmiddels is het diertje weer terug naar zijn moeder gebracht. "Ik heb begrepen dat de gemeente Boxtel het verblijf wat aan gaat passen", vertelt de medewerker van de dierenopvang. "Zodat hij niet nog eens in de vijver belandt. Zou toch zonde zijn."