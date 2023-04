'Brabanders zijn net Belgen', campagne moet Vlaamse toeristen trekken

Volgens het toerismebureau Visit Brabant is onze provincie de meest Vlaamse van Nederland. In een campagne in de Vlaamse media, met onder meer radiospotjes, wordt benadrukt hoeveel Vlaanderen en Noord-Brabant op elkaar lijken. Daarmee moeten meer Belgen verleid worden om hier naartoe te komen voor een dagje uit of een vakantie.

Volgens Tamara Ernst van Visit Brabant is onze provincie te onbekend bij de Vlamingen." Ze kennen natuurlijk pretpark De Efteling en de Beekse Bergen, maar verder weten ze eigenlijk weinig over Noord-Brabant." Dat er niet over Brabant maar Noord-Brabant wordt gesproken in de campagne komt doordat België ook twee provincies Brabant heeft. Vlaams- en Waals-Brabant om precies te zijn. Van 1183 tot 1795 hoorden die drie provincies bij het Hertogdom Brabant met Brussel als hoofdstad.

"Vlamingen vinden Brabant gemoedelijker dan de rest van Nederland."

Visit Brabant schakelde een Belgisch communicatiebureau in dat de campagne bedacht. Daarin worden de overeenkomsten benadrukt. Zo zijn wij in Noord-Brabant, net als de Belgen, minder direct dan de Hollanders. Ook worden we neergezet als bourgondisch, gezellig en gemoedelijk. Visit Brabant denkt dat er enorme kansen liggen om hier meer Belgische toeristen naar toe te lokken, omdat ze zich hier thuis zullen voelen en omdat het vertrouwd voelt. De campagne is bedacht door het Belgische communicatiebureau Thx Agency. Kris van den Broeck: "Wij hebben onderzoek gedaan onder 2000 mensen en gevraagd waaraan ze denken bij Noord-Brabant. Daaruit blijkt dat Vlamingen de provincie gemoedelijker vinden dan de rest van Nederland. De taal is ook zachter en de meeste mensen zijn ook katholiek. En jullie hebben hier fantastische fietspaden."

"Ik kom geregeld in Noord-Brabant en voel mij hier thuis."

Benieuwd of gewone Belgen echt vindt dat wij zo op hen lijken. "Ja, wij hebben vroeger zelfs bij elkaar gehoord, dus ik denk wel dat het klopt", zegt een Belgische vrouw die boodschappen komt doen in Luyksgestel, vlak over de grens. Toch ziet zij ook verschillen: "Ik denk dat wij wat geslotener zijn. Ik kom uit Lommel. Die zijn ook wel direct, wat dat leunt tegen Nederland aan. Over het algemeen zijn wij toch wat geslotener dan hier in Brabant." Een Belg die boodschappen doet in de grensenclave Baarle-Nassau: "Ja, ik denk het wel dat het overeenkomt. Ik kom geregeld in Noord-Brabant en voel mij hier thuis."

"De mensen zijn hier vriendelijker, maar de Belgen genieten meer."